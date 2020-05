La BnF rouvrira ses portes, progressivement, au cours de l'été

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



– La première étape de déconfinement permettra, à partir du 11 mai, de préparer les bâtiments en vue de l’accueil des personnes, puis de reprendre l’activité de dépôt légal.

– La réouverture des salles de lecture aux lecteurs sera progressive et concernera en priorité l’accès aux collections patrimoniales. Le calendrier précis et les modalités de réouverture seront communiqués mi-juin.

– La programmation culturelle — expositions, conférences, spectacles, visites... – reprendra quant à elle en septembre.



Ressources et services, en ligne pour tous

Du fait notamment de la taille de l’établissement et afin d’assurer le respect des conditions sanitaires, tant pour les lecteurs que pour les personnels de la BnF, la reprise des activités sur les différents sites de la BnF se fera par paliers successifs. En effet, une infox avait fusé voilà quelques jours, pour annoncer une réouverture le 11 mai , date largement prématurée.Depuis le début du confinement et jusqu’à la fin du processus de déconfinement, la BnF continue de proposer en ligne une offre numérique riche et variée destinée à tous les publics : les ressources de Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, qui ne cesse de s’enrichir, mais aussi des offres éditoriales, des expositions virtuelles, des applications pour les enfants, des EPUB, des podcasts...De nombreux services à distance, destinés notamment aux chercheurs, seront renforcés et développés ces prochaines semaines, avant la réouverture des salles : le service SINDBAD (service d’information à distance par chat et mails) offre notamment aux étudiants en master et en thèse une aide personnalisée à la recherche documentaire ; des partenariats noués avec des éditeurs et des plateformes spécialisées permettent aux titulaires d’un pass BnF de consulter des ouvrages sous droit normalement réservés à la lecture en salle ; de nombreuses ressources sont ainsi rendues accessibles à distance.Un service par téléphone de conseil et d’aide à la recherche sera prochainement mis en place, ainsi qu’une procédure d’inscription dématérialisée qui permettra d’obtenir un pass BnF à distance.L’ensemble des abonnements BnF seront bien sûr prolongés du délai écoulé entre la fermeture de la BnF le 13 mars 2020 et la réouverture des salles de lecture.Le personnel de la BnF reste mobilisé pour assurer le meilleur accueil aux publics, tant en ligne que sur place, dès que cela sera possible. L’institution continue de faire évoluer son offre de services afin de répondre aux besoins qui se font jour parmi ses utilisateurs.