La BnF se mêle de politique avec un nouveau cycle de conférences

Du fil de l’histoire au fil de l’actualité, de l’éclairage chronologique au décryptage politique, les conférences du cycle « Les rendez-vous du politique » permettent de revisiter la marche du monde pour continuer à la penser. Ainsi, c’est en posant le regard sur le calendrier politique que se construit ce nouveau programme. L’Europe, dans la perspective du Brexit et des élections européennes au printemps 2019, sera à l’ordre du jour cette année.Le premier cycle s'est choisi comme thème l'Europe, avec deux rendez-vous programmés :Samedi 16 février, 15h/17hPetit Auditorium - Entrée libreÀ l’approche du Brexit, prévu le 30 mars 2019, ce premier rendez-vous du politique invite à réfléchir sur les enjeux de politique interne qui ont conduit à l’organisation du vote, et les éléments démographiques et sociaux qui peuvent en éclairer le résultat. Au-delà des conséquences nationales, quels sont les effets possibles sur l’Union et ses membres, et notamment la France ?Intervenants : Keith Dixon, politologue, spécialiste du Royaume-Uni, professeur de civilisation britannique à l’université Lyon 3 Florence Faucher, professeure à Sciences Po au Centre d’Études Européennes. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, vice-président de l’Institut de Relations internationales et stratégiques (IRIS) La modération de la table ronde sera assurée par Cécile Ducourtieux, envoyée spéciale du Monde à Bruxelles.Samedi 13 avril, 15h/17hPetit Auditorium - Entrée libre Dans quelle mesure le fonctionnement de l’Europe peut-il être perçu comme démocratique ? Quelles évolutions pourrait-on souhaiter ? Le dialogue entre un universitaire et un politique permet de croiser les perspectives sur le sujet.La BnF conserve et enrichit un fonds important consacré à la science politique. Ces collections sont composées d’un fonds récent, essentiellement en accès libre sur le site François-Mitterrand (salle D). Une large sélection de revues spécialisées, sur support papier ou en version électronique, se trouve à la disposition des lecteurs dans le Centre de ressources Europe, regroupant les sources d’informations essentielles et les actualités sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le portail en ligne Europe est le site de ressources et d’information de la BnF sur l’Union européenne. Il propose de multiples documents pour suivre l’actualité politique, économique et institutionnelle de l’Union. Pour chaque thème, des sites web, des documents numériques ou des vidéos accompagnent des conseils de lecture. Une page « débats » permet une approche critique et contradictoire des grandes problématiques européennes.