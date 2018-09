La BnF valorisera les fonds documentaires de la Cour des Comptes

La Bibliothèque nationale de France (BnF) annonce la signature d'un accord, ou plus précisément d'une convention de coopération documentaire pluriannuelle, avec la Cour des Comptes. Avec cette convention, la BnF s'engage à mettre en valeur les fonds documentaires de la Cour, des rapports annuels aux recueils de jurisprudence.

Une pascaline, ou machine d’arithmétique de Blaise Pascal

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes, et Laurence Engel, présidente de la Bibliothèque nationale de France, ont signé, le 17 septembre 2018, une convention de coopération documentaire pluriannuelle. Ainsi, grâce à cette convention, les collections de la bibliothèque de la Cour seront recensées dans le Répertoire national des bibliothèques et des fonds documentaires de la BnF.La BnF numérisera les rapports annuels (1810-1997) et les recueils de jurisprudence (1869-2005) de la Cour, soit près de 65 000 pages. Les documents numérisés seront diffusés sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF et de ses partenaires. Les chercheurs pourront ainsi disposer de ressources en ligne essentielles pour l’étude des finances publiques françaises des XIXe et XXe siècles.La collection numérisée fera l’objet d’une valorisation concertée, via Gallica, et une journée d’études autour de ces fonds sera organisée par les deux institutions. Un travail d’éditorialisation et de médiation numérique sera notamment effectué dans le cadre de la mise en ligne du corpus Gallica « Essentiels de l’économie », en collaboration avec le département Droit, économie, politique de la BnF.Il s’agit pour la BnF d’une approche novatrice de la politique de coopération, qui s’associe à de nouveaux partenaires pour une diffusion optimale des ressources numériques de Gallica et leur dissémination au sein de communautés d’intérêt.Pour la Cour, cette coopération complétera les mises en ligne de documents numériques qu’elle effectue sur son site internet, depuis 1998 pour les rapports publics et 2006 pour les recueils de jurisprudence.En facilitant la diffusion de ses travaux, cette coopération s’inscrit pleinement dans la mission constitutionnelle confiée à la Cour de contribuer à l’information des citoyens par ses rapports publics.