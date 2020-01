La Bouqu'in Box, box littéraire gratuite à retirer en bibliothèque

Mettre en valeur expertise et personnalité

Des surprises à n'en plus finir

Si les libraires sont des prescripteurs dignes de confiance, les bibliothécaires ne le sont pas moins : « En tant que bibliothécaire, beaucoup d'amis me réclament des idées de lecture : nous représentons une expertise reconnue, mais nous n'investissons pas forcément un champ d'actifs qui n'ont pas le temps d'utiliser les services de la bibliothèque, et qui se limitent parfois aux recommandations d'Amazon », nous explique Myriam Vermot, chargée de Développement numérique, innovation et formation au sein du réseau des médiathèques de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées.Ainsi s'est imposée l'idée d'une adaptation des bien connues « box littéraires » aux médiathèques de la communauté d'agglomération avec, première différence notable, la gratuité complète du service, « pour que ce petit geste de la recommandation personnalisée ne soit pas réservé qu'à ceux qui ont les moyens ».Pour le reste, le principe est simple, et ne diffère pas grandement des box littéraires habituelles : un formulaire en ligne permet de réunir quelques informations (des envies de lecture particulières, le dernier livre aimé, les livres déjà lus sur cette thématique) et de définir dans quel établissement de prêt la box sera retirée par l'usager, dans un délai de 15 jours. Le livre proposé à l'intérieur, lui, peut être conservé un mois pour la lecture, renouvelable une fois pour un autre mois.L'inscription aux médiathèques de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées étant totalement gratuite, profiter de ce service ne coûtera donc pas un centime aux lecteurs enclins à se laisser tenter.Les inscriptions pour recevoir la première box sont ouvertes depuis le 15 janvier dernier, pendant 15 jours, avant un retrait en bibliothèques prévu autour du 15 février prochain. Les inscriptions pour la box de mars seront alors ouvertes, et ainsi de suite, à l'exception des deux mois d'été.Le nombre de bénéficiaires a été fixé à 200 usagers, pour autant de box à préparer. « Le temps nécessaire à la préparation des box reste la grande inconnue : vu l'accueil de l'idée, nous avons décidé de limiter le nombre de box pour ne pas mettre les agents en difficulté. Avec 3 médiathèques impliquées sur les 10 que compte le réseau, pour l'instant, il restera possible de répartir la charge de travail », souligne Myriam Vermot. « Et les agents ont tous des affinités ou spécialités, il sera donc possible d'appeler un collègue à la rescousse. »L'objectif des box reste la mise en valeur des collections des établissements, mais elles participeront aussi à rapprocher bibliothécaires et usagers. « Dans chaque box, l'usager trouvera un mot du bibliothécaire, ainsi qu'une feuille pour donner son avis sur le livre recommandé. Nous espérons que les recommandations donneront lieu à des discussions... »Un même usager pourra profiter plusieurs fois du service, avec des résultats de plus en plus affinés : les renseignements seront conservés, dans le respect de la législation sur les données personnelles.La recommandation littéraire ne remplira pas à elle seule la boite : comme le veut le concept de la box littéraire, de petites attentions, sous forme de surprises, doivent être ajoutées. « Nous avons commencé à développer des objets dérivés exclusifs, à partir des images de la bibliothèque patrimoniale, comme des marques-pages, des cartes postales, des carnets, des tote bags ou des aimants », révèle Myriam Vermot.Les ouvrages les plus précieux du fonds patrimonial du réseau seront mis à contribution, avec la mise en valeur de manuscrits, de feuilles de reliure, de gravures et autres enluminures... Ces « produits dérivés » sont conçus en interne, par les services d'imprimerie et de reprographie du réseau.« Le but est de créer une identité visuelle en même temps qu'une communauté d'usagers, tout en renforçant le lien entre les agents », résumé Myriam Vermot. Et ces nouveaux liens sociaux pourraient même se prolonger à l'occasion d'événements organisés dans la communauté d'agglomération, qui seront aussi mis en valeur dans les box, ou encore les services communautaires, comme les piscines.À ce titre, 30 chanceux, sur les 200 bénéficiaires de la box, auront droit à une boite « premium », en remportant un tirage au sort : ils y trouveront alors, en plus de leur lecture, un produit réalisé par un artisan local, en rapport avec le thème du mois. Sur ce versant, « il s'agit de mettre en avant le territoire, en y apportant une vraie valeur de service public ».