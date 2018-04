La Bpi annonce 1,3 million d'entrées en 2017, une fréquentation en hausse

La Bibliothèque publique d'information, organisme associé au et abrité par le Centre Georges-Pompidou, a partagé le bilan de son année 2017. L'établissement annonce ainsi avoir endigué la baisse continue des visites constatée depuis 10 ans, avec une hausse de la fréquentation qu'il explique par l'ouverture d'une deuxième entrée de la bibliothèque et le succès des expositions.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La Bibliothèque publique d'information avance un nombre d'entrées qui atteint 1,3 million de passages relevés par les compteurs d'entrée de l'établissement, avec tout ce que cela peut supposer d'approximations — l'établissement note ainsi que les dysfonctionnements ont été fréquents en 2017. Néanmoins, l'établissement se félicite d'une hausse, particulièrement sensible en moyenne quotidienne, avec 11 % de hausse par rapport à 2016.

L'augmentation des visites s'expliquerait par « l’ouverture, sur 133 jours de l’année, d’une deuxième entrée dans la bibliothèque par le niveau 2 du centre Pompidou (dite entrée Coursive ou Chenille) » et « une hausse stabilisée à 3 % environ du volume des visites par le niveau 1 », autrement dit, l'entrée principale de la rue du Renard.



La Bpi se félicite en tout cas de l'endiguement de la baisse de la fréquentation constatée depuis 2007 : de 1,6 million d'entrées cette année-là, on passe à 1,4 million en 2009, puis 1,2 million en 2015, ce dernier chiffre étant aussi lié à une fermeture partielle d’un mois et demi aux mois de juillet et août, ainsi qu'aux attentats de janvier et de novembre de cette année-là.

Au niveau de l'occupation de la bibliothèque, les jours présentant le plus d'affluence sont le dimanche et le lundi : la foule se presse aux mois d'avril et mai, en vue du baccalauréat, avec une capacité d'accueil revue à la baisse, à 1850/1950 personnes. C'est évidemment le dimanche que l'on reste le plus longtemps à la Bpi.

La synthèse des données 2017 est disponible ci-dessous et à cette adresse.