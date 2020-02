La Bpi propose un cycle de conférences consacrées au féminisme

(Ithmus, CC BY 2.0)





Le scandale de l'affaire Weinstein fin 2017 a libéré la parole des femmes sur les affaires de harcèlement et de violence. Depuis cette libération de la parole, tout est-il résolu ? Difficile de croire que l'égalité entre hommes et femmes se soit désormais imposée partout, ou que les problèmes de domination soient réglés pour toutes les femmes, quels que soient leurs origines et leurs parcours sociaux. Des combats restent à mener, mais comment porter la parole féministe ?



Le calendrier des rencontres :



Lundi 30 mars

19h-21h

Entrée libre

Animée par Elsa Dorlin



Violences sexistes : quand les femmes prennent la parole

Avec Valérie Rey-Robert, auteure et créatrice de Crêpe Georgette et Anaïs Bourdet, fondatrice de Paye ta schnek, de SIS SIS ~ la famille et co-animatrice du podcast Yesss.



Lundi 4 mai

19h-21h

Entrée libre



Conférence 13 minutes : Féminisme

Avec notamment Camille Froidevaux-Metterie, philosophe, professeure de sciences politiques, autrice de La révolution du féminin (Folio Essais) et de Seins. En quête d'une libération (Anamosa), Geneviève Brisac, romancière et Noémie Delattre, actrice et metteuse en scène (sous réserve).



Lundi 15 juin

19h-21h

Entrée libre

Animée par Charlotte Bienaimé (Un podcast à soi)



Quand la parole et les imaginaires féministes se libèrent

Avec Rokhaya Diallo, journaliste, militante féministe et antiraciste, animatrice du podcast Kiffe ta race et Elise Thiébaut, autrice et journaliste.



Dernière séance en octobre 2020

programmation en cours