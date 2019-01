La British Library réduit l'écart salarial entre hommes et femmes

La British Library, à Londres (Mohammed abushaban - CC BY-SA 3.0)

Réduire le fossé, d'ici 2023

En Europe, quand un homme gagne un euro, une femme gagne 84 centimes

En 2018, les employées de sexe féminin recevaient une rémunération médiane de 14,38 £ par heure contre 14,43 £ pour les hommes et un salaire horaire médian de 0,4 % inférieur à celui de leurs collègues masculins, contre 1,8 % l'année précédente. Sur 1582 membres du personnel de la British Library, y compris sa division éditoriale, 54 % sont des femmes. 36 % d'entre elles travaillent aujourd'hui dans la haute direction (senior management) de la bibliothèque, contre 35 % en 2017.« Bien que je sois ravi de signaler que le chiffre pour la deuxième année est réduit d'un tiers — à 3,9 %, contre 6,2 % l'an dernier — nous continuerons à travailler sans relâche pour honorer notre engagement d'éliminer le fossé entre les hommes et les femmes travaillant à la bibliothèque d'ici 2023 au plus tard », a déclaré la directrice générale de la British Library, Roly Keating.Les chiffres ont été soumis au gouvernement du Royaume-Uni avant l'échéance obligatoire d'avril 2019. En effet, la législation demande aux organisations comptant au moins 250 employés de signaler les écarts de rémunération constatés entre hommes et femmes. Pour la British Library, ce dernier reste cependant inférieur à la moyenne nationale qui s'élève à 17,1 % et à 17, 9 % pour l'écart médian.Située à Londres, la BL est l’une des plus importantes bibliothèques de références au monde, avec plus de 150 millions de documents — dont près de 14 millions de livres. Chargée du dépôt légal, elle reçoit des exemplaires de tous les ouvrages publiés au Royaume-Uni et en Irlande, y compris les livres étrangers distribués dans ces pays. Elle acquiert également d'autres livres étrangers, pour un budget annuel d'environ 16 millions £ : ses collections augmentent d’environ 3 millions de volumes par an.Selon les chiffres réunis par l’office européen de statistiques Eurostat , publiés en mars 2018, les femmes ont gagné en moyenne 16 % de moins que les hommes dans l’Union européenne (UE). En d'autres termes, « pour chaque euro gagné à l’heure par un homme, une femme gagnait en moyenne 84 centimes » résumait Eurostat en 2016, lors du lancement de ces études.À la publication des résultats, la France était en dessous de la moyenne européenne avec 15,2 % d’écart contre 16,3 % en moyenne en UE. Dans d'autres pays européens, cet écart reste important, comme en Estonie, avec un fossé de 25,3 %.Le 22 novembre 2018, le ministre de la Culture, Franck Riester, s'était engagé à respecter un nouveau protocole pour une meilleure parité hommes-femmes au sein de son ministère. En effet, d'ici 2022, il est prévu que des avancées significatives en matière de formation des personnels et d’accès des femmes aux postes à responsabilités soient observées.L’objectif idéal serait que 50 % des établissements publics sous tutelle du ministère soient dirigés par des femmes.Une attention particulière sera mise en oeuvre pour la prévention du harcèlement et des violences sexistes et sexuelles, complétée d'une meilleure conciliation des temps personnel et professionnel ainsi qu'une résorption des inégalités salariales. Pour cela, 500.000 € seront consacrés au comblement des écarts.via The Bookseller