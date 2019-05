La Calanque de l’Aviateur, nouveau roman de la rentrée d'Annabelle Combes

Le jour où sa mère est partie, Leena s’est réfugiée dans le silence et les mots des auteurs qu’elle aime et dévore. Jeep, son frère, a préféré les rêves évanescents de la poudre.



Après le décès de leur père, chacun va suivre son chemin pour tenter de se reconstruire. La jeune femme mutique débarque alors dans un village face à l’océan où elle achète une ancienne mercerie qu’elle va réhabiliter en librairie.



Et lorsqu’au cours des travaux, Leena découvre un trésor caché depuis des décennies, elle tient enfin le moyen de renouer avec Jeep, dont la trace s’est perdue outre-Atlantique.