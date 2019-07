La casa de papel et d'autres séries Netflix hispanophones adaptées en livres

La casa de papel

Prolonger le plaisir des spectateurs pour en faire des lecteurs ?

Des livres destinés aux spectateurs

Sur les 148 millions d'abonnés de la plateforme Netflix, 3 millions vivent en Espagne, et d'autres millions, sans doute, sont hispanophones, mais, surtout, La casa de papel, une série à l'origine conçue pour la chaine Antena 3 puis diffusée sur Netflix, a connu un succès mondial significatif. La troisième saison connaît d'ailleurs un démarrage fulgurant.Dès cet automne, plusieurs séries seront adaptées en livres pour le marché espagnol, c'est-à-dire l'Espagne, mais aussi l'Amérique latine : outre l'incontournable La casa de papel, La casa de las flores et Élite font partie des premiers projets confirmée. La période de Noël, cruciale pour les ventes de livres, sera décisive pour guider la suite des événements.Netflix ne se lance pas seul dans l'aventure : comme aux États-Unis, autre territoire où certaines séries ont été adaptées en livre, notamment Stranger Things, la plateforme de streaming travaille avec un partenaire, et a choisi le groupe Planeta pour ce faire. Sans surprise, d'ailleurs : le groupe éditorial est l'un des plus importants du monde, avec une capacité de distribution conséquente.« Nous restons deux sociétés spécialisées dans le fait de raconter des histoires », se félicite Jesús Badenes, directeur général de la filiale livre du groupe Planeta. L'accord court sur les 5 prochaines années, avec une douzaine de titres prévus, dans tous les formats possibles, du livre audio à la bande dessinée, en passant par les romans et les essais.Les scénaristes et créateurs des différentes séries écriront eux-mêmes les différents titres, qui ne seront pas de simples adaptations des séries : il faudra s'attendre à des histoires dérivées, ou encore à des préquels et des suites de la série d'origine.« Il semble évident que les acheteurs de ces livres ne seront pas des lecteurs réguliers », expliquent Badenes et Paco Ramos, vice-président chargé des contenus originaux Espagne et Amérique latine pour Netflix, à El Pais . « Mais nous pourrions assister au même phénomène qu'avec les YouTubers, qui créent des titres qui intéressent de nombreux acheteurs. »Autrement dit, c'est l'engouement pour la licence qui devrait permettre de vendre les ouvrages, selon un modèle bien rodé.Le rapprochement entre Netflix et Planeta poursuit un investissement soutenu de Netflix dans l'édition et la création de produits dérivés de ses séries. Cependant, la plateforme semble toujours compter sur des partenaires, malgré des tentatives de publication de bandes dessinées aux États-Unis. De son côté, le monde du livre reste très attentif aux envies de Netflix, considérant qu'une adaptation en série annonce un succès potentiel.