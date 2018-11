La chaine de librairies britannique WH Smith s'envole pour les États-Unis

Depuis quelques années, la chaine de librairies WH Smith mise sur les lieux de voyage : aéroports et gares sont devenus des lieux d'installation de choix, dans un marché plutôt difficile. La société annonce l'acquisition d'InMotion, une chaine de magasins implantée dans les aéroports des États-Unis et spécialisée, notamment, dans les appareils numériques et autres accessoires.

WH Smith, à Londres (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Pour 198 millions $, la chaine de librairies WH Smith s'est donc offert un réseau de magasins implanté dans les aéroports des États-Unis : selon l'enseigne, l'acquisition permettra de doubler les dimensions de son marché international sur les lieux de transit.

A priori, WH Smith conserverait l'offre initiale des boutiques InMotion, axée sur les appareils numériques et leurs accessoires, mais y ajoutera des éléments propres à ses magasins, dont la presse, de petits articles de papeterie et, bien sûr, les livres. Dans une logique d'échange de bons procédés, les enseignes WH Smith, en dehors de l'Amérique du Nord, devraient accueillir des accessoires comme les écouteurs, les chargeurs de téléphones et tablettes et autres hauts parleurs portables.

Par l'achat d'InMotion, WH Smith accueille 114 magasins InMotion situés dans 43 aéroports, dont 22 des 25 aéroports les plus fréquentés du pays, annonce le communiqué de l'enseigne. Le chiffre d'affaires estimé pour 2018 d'InMotion devrait atteindre les 166 millions $, avec des ventes en croissance de 13 %.

Les activités commerciales de WH Smith sur les plateformes de transit représentent désormais 2/3 des bénéfices de l'enseigne, qui espère bien sûr, avec l'achat d'InMotion, rentabiliser rapidement les investissements et multiplier les revenus.

La section voyage de WH Smith rassemble 582 enseignes au sein d'aéroports, gares, stations services et hôpitaux britanniques, et 300 magasins en dehors du Royaume-Uni, contre 607 librairies ayant pignon sur rue. Au total, dans le monde entier, WH Smith compte environ 1400 boutiques.

La procédure d'achat d'InMotion devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2018.