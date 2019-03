La chaine de librairies britannique WH Smith s'installe aux Pays-Bas

Exemple de librairie WH Smith (Elliott Brown - CC BY-SA 2.0)

À la conquête du « Dutch Market »



Le nouveau magasin WH Smith, récemment ouvert à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, propose une multitude de produits aux voyageurs. Parmi eux, des livres (évidemment), mais aussi des journaux (nationaux et internationaux), de la nourriture, des boissons, des accessoires de voyage ainsi que des accessoires numériques.



« Nous sommes très heureux d’avoir ouvert notre premier magasin à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol », a déclaré le directeur général de WH Smith International, Phil McNally. « Il s’agit d’un contrat important pour les activités de WH Smith International, qui élargit notre présence dans un grand aéroport européen, reconnu pour sa proposition de commerce à la pointe de la technologie. »



D'après les projets de la chaîne, deux autres magasins WH Smith devraient ouvrir dans le même aéroport en 2020 et 2021.



Une place confortée en Espagne



En ouvrant deux nouveaux magasins à l'aéroport international de Murcie, en Espagne, la société n'a fait que conforter sa place sur le marché du pays. Selon WH Smith, les deux boutiques sont « conçues avec un nouveau look et une allure contemporaine », conformément aux attentes de l’exploitant d’aéroport Aena. Les produits proposés seront les mêmes que ceux du magasin situé à l'aéroport d'Amsterdam.



« Les deux nouveaux magasins de l’aéroport international de Murcie marquent un autre grand contrat pour notre activité en Espagne et complètent nos activités existantes dans les aéroports d’Alicante-Elche, Tenerife Sur et Adolfo Suarez Madrid-Barajas », a ajouté Phil McNally.



Une chaine spécialisée dans les lieux de voyage



WH Smith PLC est une chaîne de librairies britannique, implantée en Angleterre depuis 1792 et présente aujourd'hui dans plusieurs pays. Le but initial des magasins de la chaîne était de distribuer des journaux aux voyageurs au moment de monter dans le train.



De nos jours, WH Smith PLC tente de s'implanter dans un maximum de gares et d'aéroports pour étendre son influence. Le mois dernier, la chaîne s'était implantée dans les Philippines en ouvrant deux nouveaux magasins.