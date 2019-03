La chaîne de librairies chrétiennes LifeWay ferme ses 170 magasins

via via Facebook

LifeWay Christian Resources est l’une des principales chaînes de librairies chrétiennes américaines. Active depuis 1891, elle propose notamment une large sélection de Bibles, mais aussi de livres chrétiens de références, d’études, de musique et de films chrétiens ainsi que des fournitures d’église.En janvier 2019, la chaîne annonçait déjà une réduction du nombre de ses magasins, mettant en cause notamment la baisse du nombre de visiteurs et donc des ventes. « Nous espérions garder certaines librairies ouvertes, mais les prévisions actuelles du marché montrent cette option n’est plus viable », a déclaré le PDG Brad Waggoner.Et en effet, en un mois, le site LifeWay.com a séduit 5 fois plus de visiteurs que les librairies physiques. « Nos clients sont de plus en plus en ligne », reprend Waggoner.« LifeWay est au service de l’Église depuis 128 ans. [...] Mais le marché, lui, continue d'évoluer. Nous devons donc prendre des mesures pour répondre à la demande de nos clients. LifeWay entre dans une nouvelle ère avec une approche numérique qui nous préparera pour l’avenir et nous permettra de mieux servir nos clients. Investir dans le e-commerce permet donc à LifeWay de mieux servir l’Église dans sa mission et d’étendre notre portée à l’échelle mondiale », ajoute-t-il sur son site internet La décision de fermer les magasins a été « difficile » déclare-t-il, « LifeWay a noué des liens étroits avec les communautés où sont situés nos magasins et nous avons eu l’honneur de servir ces communautés. »S’il n’y a pas encore de dates définitives quant à la fermeture des magasins, « ils seront tous fermés d’ici la fin de l’année 2019 », assure le PDG, même si cela « variera en fonction des circonstances locales ».LifeWay est la deuxième chaîne de librairie chrétienne aux États-Unis à fermer tous ses magasins. En effet, en 2017, la Family Christian Stores avait annoncé la fermeture de ses 240 librairies implantées dans 36 États. Les raisons étaient similaires, une baisse notable des ventes et des consommateurs de plus en plus adeptes du ecommerce.Mais si la Family Christian Stores avait dû mettre la clé sous la porte à cause de l’émergence des plateformes en ligne et du nouveau mode de consommation culturelle de ses clients, LifeWay a, elle, tenté une autre stratégie. Ne pas s’écraser face à l’ennemi, mais prendre parti de cette suite logique de dématérialisation des espaces en développant une activité économique en ligne, et ainsi augmenter sa performance commerciale.Via Publishers Weekly