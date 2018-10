La chaine de librairies taïwanaise Eslite s'exporte au Japon

L'une des plus importantes chaines de librairies de Taïwan, Eslite, ouvrira sa première boutique au Japon à l'automne prochain. C'est la première fois que la firme se risquera en dehors d'un territoire sinophile, et compte, pour une transition en douceur, sur un partenariat avec une enseigne locale.

(photo d'illustration, Chi-Hung Lin, CC BY-SA 2.0)





Eslite Spectrum Corp. a bien entendu jeté son dévolu sur Tokyo pour installer sa première librairie japonaise, dont l'ouverture est annoncée pour l'automne prochain. C'est au sein du quartier d'affaires de Nihonbashi que la librairie ouvrira ses portes, avec un espace de 3000 m2 au deuxième étage d'un immeuble.

Pour s'assurer de bien comprendre et cerner la culture japonaise, très différente de celle de Taïwan et de ses habitants, Eslite travaillera avec la librairie locale Yurindo Co., à qui la gestion de la librairie sera confiée. C'est ainsi Yurindo qui travaillera avec les éditeurs japonais et qui s'assurera que la sélection d'ouvrages proposée corresponde aux goûts des clients, précise la Central News Agency.

Outre la partie librairie, la boutique Eslite devrait proposer une section loisirs créatifs ainsi qu'une zone dédiée à la restauration.

Créée à Taïwan en 1989, la chaine de librairies Eslite compte aujourd'hui 46 boutiques, dont 42 à Taïwan, 3 à Hong Kong et une à Suzhou, en Chine.