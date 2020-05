La chaîne de librairies Waterstones met ses livres en quarantaine

Samuel Hess CC BY 2.0 Samuel Hess CC BY 2.0

Le retour en librairie, faute de protocole officiel, donne lieu à des initiatives disparates, et si la protection des clients et du personnel semble être la priorité, il est parfois difficile de prévoir tous les aspects de la réouverture. La question de la manipulation des livres par les acheteurs a notamment plongé beaucoup de libraires dans des réflexions sans fin.



La chaîne de librairies britannique Waterstones, qui compte près de 300 boutiques au Royaume-Uni, en Irlande, en Belgique et aux Pays-Bas, a décidé de prendre les devants et se prépare à mettre ses livres en quarantaine après tout contact avec les clients. Le mode opératoire devrait être le suivant : les libraires demanderont aux acheteurs de mettre de côté tout livre qu'ils pensent avoir touché sur des chariots, ces chariots seront ensuite ramenés dans la réserve du magasin où ils patienteront pendant trois jours. Une fois les germes potentiels éliminés les ouvrages seront finalement remis sur les étagères



Un retour en librairie responsable



Ce protocole martial est évidemment mis en place dans le but de protéger les clients de la propagation de la Covid 19. Si le virus ne peut survivre longtemps sur du carton ou du papier, pour James Daunt, directeur général de Waterstones, il est important de prendre toutes les précautions nécessaires pour être absolument certain que le livre soit bien "sain" avant sa remise en rayon.