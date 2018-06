La chaîne des librairies Standaard Boekhandel vient chasser à Bruxelles

C’est en fait un déménagement pour l’enseigne, qui se trouvait place de la Monnaie. Dans ce nouveau local, situé dans le centre commercial Anspach Shopping Brussels, la surface comme le fonds ont doublé. Passant de 8000 à 20.000 références, cela laisse la place pour de nouvelles langues.

Guido De Smet, directeur de Standaard Boekhandel, se confie à DH : « En plus de mettre à disposition de la capitale un flagship store comme nous l’avons fait dans les autres grandes villes flamandes, nous investissons pleinement dans le caractère international de Bruxelles. »

« Pour la première fois, le nombre de livres non néerlandophones représentera environ la moitié de l'offre. Tant les visiteurs francophones et flamands que ceux parlant une autre langue pourront se rendre au Standaard Boekhandel de Bruxelles pour y trouver un large choix de livres en français et en anglais. Ils y découvriront également une vaste gamme de journaux, de magazines et d’hebdomadaires internationaux. »