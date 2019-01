La chanteuse Lana Del Rey veut autopublier un livre de poésie

(NRK P3, CC BY-NC-SA 2.0)

Dans un post sur Facebook, Lana Del Rey explique qu'elle a « terminé un court livre de poésie sur lequel [elle] travaille depuis 13 mois et qu'[elle] espère sortir bientôt ». Ce n'est pas la première fois que la chanteuse évoque le sujet puisqu'en septembre dernier, elle avait déjà parlé de son projet poétique auprès de Zane Lowe, lors d'un entretien « J'ai 13 espèces de longs poèmes que j'ai commencé à relier et je me suis dit : “Eh, mais les pages s'accumulent doucement”. Je veux dire, ça peut aller vite, comme avec les haïkus, qui ne font que trois lignes. Aussi, on peut avoir 30 pages de haïku, pour l'équivalent de 200 mots, finalement », a ajouté Lana Del Rey. « Mais il m'a semblé que cela commençait à former un livre. »Pour la communication au public de son livre, Lana Del Rey semble se diriger vers l'autopublication, même si elle reconnait « ne pas être douée pour ce qui touche à la distribution ».Pour le moment, le titre provisoire du premier recueil de poésie de Del Rey serait Violet Bent Backwards Over the Grass, soit Des violettes recourbées sur l'herbe : tout un programme, entre Walt Whitman et John Keats ? Côté inspiration, Del Rey a cité la poétesse indienne Rupi Kaur, née en 1992, qui s'est fait connaitre en postant ses poèmes sur Instagram.