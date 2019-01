La Chine a-t-elle arbitrairement arrêté un écrivain sino-australien ?

Yang Hengjun (via Twitter)

Une menace pour le gouvernement chinois

Des tensions économiques et politiques sans cesse aggravées

Paranoïa ou réelle détention, pour cette fois ?

Yang Hengjun n'a pas répondu à son téléphone portable chinois malgré les tentatives répétées de ses proches à le joindre mardi et mercredi. Il n'a pas plus répondu aux messages sur WeChat, le populaire service de médias sociaux chinois. Il est resté inactif depuis vendredi dernier.Âgé de 53 ans, ce romancier et commentateur a pour habitude de critiquer le gouvernement chinois dans ses écrits. Des attaques qui tirent leur origine de son ancien emploi, au sein du ministère chinois des Affaires étrangères. Avant de s'établir en Australie et d'en obtenir la citoyenneté en 2000, il a passé deux ans avec sa famille à New York, où il travaillait alors comme chercheur à l'Université de Columbia.Feng Chongyi, ami de l’écrivain et professeur associé à l’Université de technologie de Sydney, lui-même arrêté par les autorités chinoises en 2017, a déclaré avoir parlé à la famille de M. Yang. Ils lui ont assuré qu'ils avaient atterri ensemble à Guangzhou vendredi matin.« Nous ne savons pas ce que Yang Hengjun a fait pour inciter le gouvernement chinois à le détenir. Ces dernières années, il a été très discret et n’a rien publié qui puisse être interprété comme antigouvernemental », a déclaré M. Deng par téléphone depuis New York.L'une des raisons qui auraient poussé Yang à se rendre en Chine serait l'expiration de son visa américain, qui allait expirer dans quelques mois. ll voulait obtenir un visa de résidence en Australie pour son épouse et sa belle-fille.Toujours selon les conversations que Feng Chongyi a réussi à joindre les proches de l’écrivain, Yang et son épouse ont été interrogés pendant plus de 12 heures à l’aéroport de Guangzhou, avant qu'elle ne puisse se rendre à Shanghai avec sa fille.« À la maison, à Shanghai, elle était en larmes et a demandé à ses proches de ne plus les contacter, mais elle a dit qu'elle publierait leurs informations de localisation » a ajouté Feng Chongyi.Le ministère australien des Affaires étrangères a assuré que le gouvernement « cherche des informations sur un citoyen australien porté disparu en Chine ». La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, interrogée sur cette disparition, a déclaré qu’elle n’avait aucune information sur cette affaire.Cet incident survient au moment où les relations entre la Chine et les États-Unis (soutenus par leurs alliés) continuent de se détériorer. En ce moment même, ces tensions perturbent l'économie chinoise, poussant le président Xi Jinping vers un autoritarisme jugé « plus musclé » par le New York Times.La récente arrestation au Canada, en décembre dernier, de Meng Wanzhou, un haut dirigeant de Huawei, la plus importante entreprise de télécommunications de Chine, a entraîné des représailles de bout en bout en provenance de Chine.La police chinoise a ainsi arrêté durant le même mois deux Canadiens, l'ex-diplomate Michael Kovrig et le directeur de Paektu Cultural Exchange Michael Spavor, alors que des responsables à Pékin exhortaient le Canada à libérer Meng Wanzhou qui pourrait être extradé aux États-Unis pour fraude.S'il s'avère que Yang Hengjun est bel et bien détenu, une tension supplémentaire viendrait également aggraver les relations instables entre l’Australie et la Chine. En effet, l’économie australienne a été stimulée par les exportations de matières premières vers la Chine, notamment le minerai de fer.Mais ces dernières années, les relations entre les deux pays ont été agitées par les plaintes australiennes devant l'ingérence politique de Pékin. De plus, en août 2018, l’Australie rejetait la participation potentielle de Huawei au développement du réseau téléphonique 5G du pays, une décision qui a provoqué la colère du gouvernement chinois.Jeudi, le ministre chinois de la Sécurité publique, Zhao Kezhi, a organisé une réunion des commandants de police, à Beijing (Pékin), afin de créer un plan pour se protéger contre la « subversion politique » et les tentatives de fomenter une « révolution de couleur » contre le gouvernement actuel. Dans ce contexte, la famille et les amis de M. Yang pensent qu'il est sûrement détenu à la capitale.Cependant, le 20 mars 2011, Yang Hengjun a aussi été présumé disparu à l'aéroport de Guangzhou après avoir téléphoné à un ami pour signaler que trois hommes le suivaient. Les commentateurs ont imaginé qu'il avait été arrêté à la suite d'une répression du gouvernement contre des militants, des avocats et des blogueurs.Cette répression a été décidée suite à de nombreux appels de la part des intellectuels à une « révolution de Jasmin » en Chine, à l'image de celle en Tunisie, en février 2011, qui a abouti au départ du président Zine el-Abidine Ben Ali. Yang Hengjun avait fini par recontacter sa famille en Australie, en les rassurant que sa disparition était un « malentendu ».L'écrivain sino-australien a connu un grand engouement en tant que blogueur en Chine au cours de la décennie précédente, puis un auditoire tout aussi avide sur WeChat, où il a annoncé des conférences et des cours particuliers. Il définit ses leçons autour des « réflexions sur l'histoire, l'économie, la culture et la politique ».via New York Times