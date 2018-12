La Chine se lance tête baissée dans l'accès ouvert

Quand l'Union européenne cherche à donner un coup d'accélérateur à la publication en open access des articles basés sur des recherches financées à l'aide de fonds publics, la Chine s'engage elle aussi tête baissée dans cette voie. Les bibliothécaires et financeurs chinois, ainsi que des institutions majeures, ont annoncé leurs intentions, qui viennent soutenir le Plan S pour l'accès ouvert de l'Union européenne.





Le congrès OpenAccess 2020, organisé à Berlin les 3 et 4 décembre derniers, a réuni près de 37 pays, de 4 continents, pour évoquer l'avenir de la publication scientifique et de l'accès ouvert. Ce mouvement, qui a pris de l'ampleur ces dernières années, veut améliorer l'accès aux résultats de la recherche scientifique lorsque celle-ci est financée par des fonds publics.



L'Union européenne s'est lancé depuis quelques mois dans la réalisation de son Plan S pour l'accès ouvert, suscitant une levée de boucliers de certains éditeurs et chercheurs du monde entier. À Berlin, la Chine a signifié son soutien en assurant qu'elle souhaitait elle aussi s'engager dans l'accès ouvert. Deux bibliothèques et un financeur, la National Science Library (NSL), la National Science and Technology Library (NSTL) et la Natural Science Foundation of China (NSFC), se sont exprimées en ce sens.



« C'est une avancée énorme pour un mouvement mondial vers l'accès ouvert. Nous savions que la Chine avait l'intention de nous rejoindre, mais que cela arrive si tôt et avec une telle ampleur est une surprise », souligne Robert-Jan Smits, représentant de la Commission européenne et chargé de superviser la mission Open Access.



Les trois institutions chinoises montreront l'exemple en optant pour l'open access dès que cela est possible, a indiqué Xiaolin Zhang, agent du ministère des sciences et des technologies chinois. La Chine a aussi appelé ses revues scientifiques à ne pas augmenter leurs tarifs sur la base d'un passage d'une publication sur abonnement à une publication en accès ouvert.



Soft power et intérêts économiques



Évidemment, la recherche chinoise trouve son intérêt dans un passage accéléré à l'open access : leurs résultats n'en seront que mieux diffusés dans le monde entier, et à des coûts bien moindres. « La Fondation de Chine pour la science naturelle finance 70 % des recherches chinoises dont les articles sont publiés dans des revues internationales, mais la Chine doit ensuite acheter les accès à ces dernières à des prix élevés. Ce n'est tout simplement pas juste — économiquement et politiquement », a assuré Xiaolin Zhang à Berlin, selon la revue Nature.



En Chine, l'industrie de l'édition scientifique, médicale et technique aurait publié quelque 24 millions de titres en 2017, selon les chiffres communiqués par la National Copyright Administration of China. Quant à son chiffre d'affaires, il s'élèverait à 18 milliards $ sur la même période.



L'industrie de l'édition chinoise pèse 10 fois

plus que celle des États-Unis



Selon le Plan S, les résultats de recherche financée par des fonds publics, dans l'Union européenne, ne pourront pas être publiés dans des revues dont l'accès est payant, dès 2020. Les revues dont l'accès est hybride sont pour l'instant épargnées, mais l'UE pourrait revoir sa copie dès 2023.



Difficile de savoir, pour l'instant, si la Chine s'engagera dans l'open access selon les conditions proposées par l'Union européenne, mais elle est pour l'instant l'un des rares pays en dehors de l'UE à s'être manifesté pour participer au mouvement général vers l'accès ouvert.