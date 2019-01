La Cité des Sciences accueillera projets et recherches sur la lecture

Cité des Sciences et de l'Industrie (Guilhem Vellut - CC BY 2.0.)

A Paris, la Bibliothèque de la Cité des Sciences et de l’Industrie a spécialement réservé son Espace Jeunesse pour les futures expériences des gagnants de son concours. C’est une démarche de création, d’expérimentation et d’échanges où créateurs, utilisateurs et chercheurs se côtoieront pour contribuer et participer aux réflexions sur la lecture.Si un projet est retenu, un entretien individuel de sélection sera proposé et une réponse définitive communiquée au plus tard quinze jours après l’entretien. La Bibliothèque accueillera alors sur place, en résidence, la personne, l'association ou l'entreprise sélectionnée selon les accords conjointement affinés après la sélection des projets.L'Espace Jeunesse de la Bibliothèque est un lieu de travail modulable (environ 1000m²) et ouvert aux publics enfants de 0 à 12 ans, propice aux rencontres et aux collaborations. Un accès aux équipements (ordinateurs, vidéo-projecteurs, grands écrans , régie, audiovisuelle, mobilier...) est également prévu pour mieux organiser les activités menées, que ce soient en petits ou en grands groupes.Un accès au Fab Lab et à ses outils pour réaliser des maquettes et/ou des prototypes est également possible, sans oublier une visibilité en ligne et sur place. Des accompagnants seront disponibles pour partager leur expérience sur la médiation et le pilotage des projets impliquant des publics.Les candidatures sont à déposer sur le site de la Cité des Sciences et de l’Industrie, via le formulaire de candidature prévu à cet effet , avant le 31 janvier 2019. La bibliothèque et ses membres sélectionneront personnellement les meilleures d'entre elles en fonction de leur pertinence.Les gagnants sélectionnés auront la chance de mener leurs recherches sur une période maximale d’une année scolaire. La durée et la fréquence propres à chaque projet sont convenues avec la Cité des Sciences et de l'Industrie. La durée minimale d’un projet est de 70 heures passées sur place.via cite-sciences