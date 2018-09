La citoyenneté et les bibliothèques : journée d'étude à Strasbourg

Dans le cadre du cycle « Bibliothèques dans la cité » porté par la Bibliothèque publique d'information, la bibliothèque André Malraux de Strasbourg accueillera, le 12 novembre 2018, une journée d'étude consacrée à la question de la formation des citoyens. « Bibliothèques et valeurs de la République : comment accompagner la citoyenneté ? » abordera des questions complexes.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le programme de la journée est le suivant :9h30 : Ouverture de la journéeCamille Gangloff, adjointe au maire de Strasbourg et conseillère eurométropolitaine déléguée en charge des médiathèques et de la lecture publique,Chantal Cutajar, adjointe au maire de Strasbourg en charge de la prévention de la radicalisation et de l'aide aux victimes,Christine Carrier, directrice de la Bibliothèque publique d’information,Xavier Galaup, président de l'Association des Bibliothécaires de France,Anna Marcuzzi, directrice des médiathèques de la ville et de l’Eurométropole de Strasbourg.9h45 - 10h30 : Les valeurs de la République : réflexions sur le cadre des politiques culturellesVincent Martigny, Maître de conférences en science politique à l'Ecole Polytechnique10h30-11h00 : Qu’est-ce que la radicalisation, comment la prévenir ? L’expérience de la ville de Strasbourg face aux risques d’exclusionEric Poinsot, chargé de prévention de la radicalisation violente de la ville de Strasbourg11h-11h15 : Pause 11h15-12h00 : « Laïcité et fait religieux dans les bibliothèques publiques » : présentation du rapport de l’Inspection générale des bibliothèquesFrançoise Legendre, Inspectrice générale des bibliothèques12h-12h30 : échanges entre les intervenants et avec le publicmodération : Jean-Pierre Sakoun, comité laïcité république.12h30-14h : Pause déjeuner libre14h-15h : Pecha Kucha sur 7 exemples d’actions pour accompagner la citoyenneté : collections, programmation culturelle, actions ponctuelles, partenariatPartager la réflexion au sein d’une équipe (pluralisme, neutralité, engagement)Bénédicte Gornouvel, bibliothèque des Champs libres de RennesLes ateliers Info-Intox, l’éducation aux médiasSalomé Kintz, Bibliothèque publique d'informationLa fabrique du citoyen, imaginer ensemble le monde de demainYoann Bourion, bibliothèques de Bordeaux« Suis-moi » films et web docu avec les habitants de la villeMorgane Desart, bibliothèque d’Hérouville-Saint-Clair“Démocratie : rêver, penser, agir ensemble”Guillaume Morand, bibliothèques de LyonAction culturelle et citoyennetéFabrice Chambon, Bibliothèques de MontreuilActions et partenariats avec le centre socio culturel du quartier de la Meinau à StrasbourgMarie-Pierre Lefevre, Directrice du CSC de la Meinau, Hamed Ouanoufi, Animateur15h-16h30 : forum-rencontre avec les intervenants de l'après-midi16h30-17h : retour sur la journéeJean-Pierre Sakoun, comité laïcité république.Bibliothèque André Malraux1 Presqu'île André-Malraux67100 Strasbourg