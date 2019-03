La collection La Noire de Gallimard renaît de ses cendres

“Le choix d’un bon traducteur est indispensable”

La Noire a été créée en 1992 par Patrick Raynal qui, à cette époque, dirigeait déjà depuis un an la collection Série noire chez Gallimard. Après 14 ans d’activités, et 136 ouvrages publiés, Patrick Raynal quitte la maison en 2005, et la collection, elle, s’éteint avec lui.« James Crumley, Francisco González Ledesma, Cormac McCarthy, Raymond Chandler, Kent Anderson, Harry Crews, Jean-Patrick Manchette, Pete Dexter, Larry Brown, Rolo Diez, Michael Guinzburg, Chuck Palahniuk, Jerome Charyn, Maurice G. Dantec… sont autant d’écrivains reconnus grâce auxquels, au tournant du XXIe siècle, La Noire s’est imposée comme LA collection emblématique du roman noir », déclare Antoine Gallimard.Le 21 mars 2019, les éditions Gallimard ont annoncé que la collection reprenait de plus belle.« Clin d’œil à l’incontournable collection Blanche de Gallimard, La Noire a pour vocation d’accueillir ces romans dits “noirs” destinés à un lectorat plus éclectique, préoccupé d’une esthétique avant de l’être d’une thématique. » avait déclaré Antoine Gallimard. « Plus littéraire, pourrait-on dire, la blanche sous la noire », reprend le PDG.La collection est dirigée par Marie-Caroline Aubert (ancienne directrice de la collection étrangère des éditions du Masque et de la collection Seuil/policiers). Elle a annoncé qu’elle publiera 5 titres par an, dont trois déjà disponibles dont Un silence brutal de Ron Rash traduit par Isabelle Reinharez. Les deux autres titres appartiennent à des écrivains disparus : Stoneburner de William Gay traduit par Jean-Paul Gratias et Nadine Mouque de Hervé Prudon.« Il n’y a qu’un seul endroit pour Ron Rash et William Gay c’est La Noire », souligne Marie-Caroline Aubert. « Ron Rash c’est absolument l’exemple, l’incarnation, la matérialisation sous forme de livre du propos de La Noire [...] C’est assez difficile de nos jours de trouver des auteurs de cette qualité. Il n’y en a plus assez pour tout le monde de ce niveau-là » même si, ajoute-t-elle, un « joli fonds reste encore à exploiter » chez Gallimard.Pour Antoine Gallimard : « Le noir résiste par son absence de règles et par l’humour, aux nombreuses tentatives de le définir ». Et cette collection proposera aux lecteurs « un échantillon de ce que le roman noir offre de plus réjouissant, singulier, envoûtant et... dérangeant ».Marie Caroline Aubert assure que cette collection porte une attention toute particulière à la traduction. « Le choix d’un bon traducteur est indispensable ».Elle reprend en donnant l’exemple de la traduction de Ron Rash par Isabelle Reinharez. Cet auteur avait « commencé par faire de la poésie, il me fallait quelqu’un qui épouse la sonorité et le rythme de ses phrases » explique-t-elle. Et c’est apparemment chose faite puisque, assure-t-elle, quand Ron Rash entend ses textes lus en français, « il les reconnaît » grâce à « la musique du texte » restée fidèle à son travail.