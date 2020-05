La collection Patrimoines partagés de la BnF : une histoire de la France avec le monde

Lancée en 2017 par la BnF, la collection « Patrimoines partagés » propose un ensemble de bibliothèques numériques accessibles gratuitement, retraçant l’histoire commune de la France avec d’autres pays. Les sites France-Brésil, Bibliothèques d’Orient, France-Pologne, France-Japon, France-Chine sont déjà disponibles. Les projets autour de France-Vietnam, La France aux Amériques et France-Inde sont toujours en cours.





Fruit de la collaboration de la BnF avec de grandes institutions internationales, ces plateformes permettent de réunir et de mettre à la portée de tous une multitude de documents patrimoniaux, souvent dispersés, inaccessibles ou encore menacés.



Il s’agit donc à la fois de sauvegarder, de diffuser, mais aussi de faire dialoguer ces sources documentaires provenant de fonds à travers le monde. Pages manuscrites ou imprimées, photographies, estampes, affiches et cartes, les documents sont divers.



Pour ces institutions, ce projet de bibliothèques numériques est un voyage dans le temps et dans l’espace qui permet de mieux comprendre le monde d’aujourd’hui, ainsi que les relations qu’entretient la France avec les autres pays du globe.



En effet, chaque bibliothèque numérique illustre les échanges diplomatiques, commerciaux, culturels et scientifiques entre la France et le pays ou la zone géographique choisis, rendant ainsi compte de la richesse de ces échanges et de la diversité des interactions.



Répartis en rubriques et en sous-rubriques thématiques, les documents présentés sont accompagnés d’articles rédigés par des chercheurs et spécialistes reconnus, afin de les contextualiser. En plus de valoriser un patrimoine d’intérêt jugé universel en lui garantissant une conservation pérenne, la collection entend ainsi favoriser les partenariats nationaux et internationaux entre bibliothèques, institutions culturelles et communautés de chercheurs.



Voici un tour d’horizon des bibliothèques numériques déjà disponibles :



France-Brésil



En 2009, dans le cadre de « L’Année de la France au Brésil », la BnF et la Fundação Biblioteca Nacional du Brésil ont conçu un site bilingue, français et portugais, afin de valoriser et mettre à disposition du public un vaste ensemble de documents représentatifs des relations entre les deux pays, du XVIe siècle au milieu du XXe siècle.



On retrouve ainsi des manuscrits, des imprimés, des cartes, des dessins et des photographies, majoritairement sélectionnés dans les collections des deux bibliothèques. Un corpus remarquable de documents, dont l’enrichissement ne cesse de se poursuivre.



Notamment, depuis son entrée en 2018 dans la collection « Patrimoines partagés ». La bibliothèque numérique renommée France-Brésil bénéficie depuis lors d'une nouvelle visibilité



Bibliothèques d’Orient



Fruit de la coopération entre la Bibliothèque nationale de France (BnF) et huit bibliothèques patrimoniales et de recherche implantées au Proche-Orient (Le Caire, Alexandrie, Jérusalem, Istanbul, Beyrouth), Bibliothèques d’Orient a été inaugurée en septembre 2017.



Elle rassemble près de 10.000 documents, un corpus conséquent qui témoigne des interactions entre les pays de la Méditerranée orientale et la France depuis plusieurs siècles.



Bibliothèques d'Orient est une invitation au voyage au fil de documents exceptionnels et rares.



France-Pologne







La bibliothèque numérique France-Pologne porte un regard sur l'histoire francopolonaise, à travers le regroupement de documents conservés dans les bibliothèques des deux pays, en particulier la BnF et la Bibliothèque nationale de Pologne.

Quatre thématiques sont proposées sur le site : Rois et souveraines, Grandes heures, Sciences et arts, Littérature. Des textes de contextualisation bilingues français-polonais, signés par des universitaires, accompagnent les collections en ligne.



France-Chine







La bibliothèque numérique France-Chine invite à son tour à découvrir cinq siècles de relations franco-chinoises, entre curiosité et fascination réciproques. Manuscrits, estampes, photographies, cartes, enregistrements sonores, objets... Plus de 7000 documents exceptionnels conservés à la BnF et dans des bibliothèques partenaires des deux pays sont désormais accessibles à tous, enrichis de contenus rédigés par des spécialistes de renommée internationale.

Le site s'organise en six « chapitres », richement éditorialisés : routes et voyageurs, pouvoirs et diplomatie, connaissances, scènes de vie, techniques et artisanats, arts et lettres.



France-Chine ouvre au grand public une partie de la collection sinologique de la Bibliothèque nationale de France, l’une des plus riches et des plus anciennes au monde.



France-Japon



Initié en 2014, puis intégré à la collection Patrimoines partagés, ce site célèbre le 90e anniversaire du partenariat culturel entre la France et le Japon symbolisé par la fondation de la Maison franco-japonaise de Tokyo, première institution culturelle française au Japon, en 1924.







« France-Japon, une rencontre, 1850-1914 » rassemble l'ensemble des ressources documentaires de la BnF relatives aux relations entre les deux nations : estampes japonaises, albums japonistes, photographies.

La Bibliothèque nationale de la Diète , l'homologue japonais de la BnF, propose une exposition virtuelle complémentaire intitulée « La France et le Japon moderne : aspirations, rencontres et échanges ».

Retrouver l’ensemble de la collection « Patrimoines partagés » à cette adresse