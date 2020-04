La Commission européenne ouvre un appel d'offres pour soutenir la traduction

(photo d'illustration, fdecomite, CC BY 2.0)

« Les éditeurs peuvent ainsi bénéficier de subventions pour la traduction de 3 à 10 œuvres de fiction d’une langue européenne vers une autre langue européenne, pour un montant pouvant aller jusqu’à 100.000 € dans la limite de 50 % maximum des coûts éligibles », indique le Syndicat national de l'édition dans un communiqué.Les objectifs de ce programme de soutien de la Commission européenne sont notamment de favoriser la diversité linguistique et culturelle dans l'espace de l'Union européenne, et améliorer la circulation des œuvres dans l'espace européen et au-delà.Sont ainsi particulièrement encouragées les traductions d'ouvrages écrits dans des langues rares vers l’anglais, l’allemand, l’espagnol ou le français, de textes signés par des lauréats du prix de littérature de l’Union européenne ou plus largement d'ouvrages destinés à la jeunesse, de bandes dessinées, de recueils de nouvelles ou encore de poésie.Les modalités d'envoi de candidatures sont accessibles à cette adresse