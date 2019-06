La commodité : principale raison de la consommation des livres audio

Le 10 juin, un rapport d’enquête a été publié par la Publishers Association en collaboration avec Kantar lors de la Love Audio Week. Elle a examiné les habitudes de lecture des acheteurs de livres britanniques, et particulièrement sur la consommation d’audiobook. Plusieurs enquêtes ont déjà démontré que les livres audio ont un franc succès au Royaume-Uni, à l’instar de la France Selon le rapport, le manque de temps est le principal obstacle à la lecture. Les livres audio offrent une solution aux consommateurs en leur permettant de combiner la lecture avec d’autres activités. La commodité de ce format est la raison principale de son succès grandissant. En effet, la majorité soit 54 % des acheteurs de livres audio les écoutent pour des raisons de commodité, tandis que 41 % disent qu’ils choisissent ce format parce qu’il leur permet de consommer des livres lorsqu’il est impossible de lire des imprimés.27 % des auditeurs écoutent des livres audio au moins une fois par semaine, et 22 % ont dit qu’ils étaient en mesure de mieux retenir l’information s’ils écoutaient un livre audio.72 % des personnes interrogées ont déclaré avoir acheté un livre (dans n’importe quel format) au cours de l’année dernière, ce qui confirme que le Royaume-Uni est un pays de consommateurs de livres. Le succès du livre audio prouve que les gens explorent, de plus en plus, différents formats de lecture en fonction de leur style de vie.Stephen Lotinga, directeur général de la Publishers Association, a déclaré : « Le secteur du livre audio continue de prendre de l’ampleur à mesure que les consommateurs cherchent de nouvelles façons passionnantes d’intégrer des livres et des histoires dans leur vie quotidienne. »Il poursuit : « Les livres audio sont un compagnon essentiel pour le lecteur de tous les jours qui est occupé et en déplacement, comme beaucoup d’entre nous le sont si souvent. Ils constituent un élément essentiel de l’écosystème de l’édition et permettent aux consommateurs d’adapter la lecture à leur vie active. »