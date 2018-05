La composition de la commission qui examine les livres jeunesse dévoilée

En France, depuis 1949, une commission est chargée d'étudier les ouvrages publiés, destinés à la jeunesse. Cette « commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence » rassemble une trentaine de membres, qui étudient environ 300 titres par an, sur les 6000 publiés. La liste des membres, désignés pour 3 ans, vient d'être publiée.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La liste suivante a été établie par arrêté de la garde la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 4 mai 2018.Est nommée présidente de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence : Mme Laurence Marion, conseiller d'État.Est nommée secrétaire générale de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence : Mme Aurélie Champion, magistrat.Sont nommés membres de la commission en tant que représentants du ministre de la culture :Mme Cléome Baudet, membre titulaire ;M. Colin Sidre, membre suppléant.Sont nommées membres de la commission en tant que représentantes du ministre de l'éducation nationale :Mme Marie-Laure Lepetit, membre titulaire ;Mme Patricia Galeazzi, membre suppléant.Sont nommées membres de la commission en tant que représentantes du garde des sceaux, ministre de la justice :Mme Madeleine Mathieu, membre titulaire ;Mme Catherine d'Hérin, membre suppléant.Sont nommés membres de la commission en tant que représentants du ministre de l'intérieur :Mme Maddgi Vaccaro, membre titulaire ;M. Bruno Forsans, membre suppléant.Sont nommés membres de la commission en tant que représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse :Mme Laurence Faron, membre titulaire ;M. François Martin, membre suppléant ;M. Philippe Orillac, membre titulaire ;Mme Sophie Chanourdie, membre suppléant.Sont nommés membres de la commission en tant que représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse :M. Bruno Hocquart de Turtot, membre titulaire ;M. Christian Bruneau, membre suppléant ;Mme Juliette Boukobza, membre titulaire ;Mme Catherine Mirepoix, membre suppléante.Sont nommés membres de la commission en tant que représentants des dessinateurs et auteurs :Mme Coralie Druelle, membre titulaire ;M. Guillaume Nail, membre suppléant ;M. Mathieu Gabella, membre titulaire ;Mme Mireille Lepine, membre suppléant.Sont nommés membres de la commission en tant que représentants du personnel de l'enseignement public :M. Laurent Bernardi, membre titulaire ;Mme Virginie Pays, membre suppléant.Sont nommés membres de la commission en tant que représentants du personnel de l'enseignement privé :M. Olivier Kerisac, membre titulaire ;Mme Jade Aussant, membre suppléant.Sont nommées membres de la commission en tant que représentantes des mouvements ou organisations de jeunesse :Mme Sylvie Fromentelle, membre titulaire ;Mme Audrey Baudeau, membre suppléant.Sont nommés membres de la commission en tant que représentants de l'Union Nationale des Associations Familiales :Mme Patricia Humann, membre titulaire ;M. Rémy Guilleux, membre suppléant.Sont nommés membres de la commission en tant que représentants des magistrats siégeant ou ayant siégé dans les tribunaux pour enfants :Mme Frédérique Agnoux, membre titulaire ;M. Olivier Noel, membre suppléant.Sont nommées membres de la commission avec voix consultative :Mme Geneviève Avenard, représentante de la Défenseure des enfants ;Mme Sandrine Deneux, représentante du conseil supérieur de l'audiovisuel ;Mme Cécile Chevrier, représentante de la commission de classification des œuvres cinématographiques du centre national du cinéma et de l'image animée.Sont nommés rapporteurs permanents de la commission les magistrats et fonctionnaires suivants exerçant leurs fonctions au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse :Mme Florence Barthe, auditrice nationale service évaluation recherche et contrôle ;Mme Hafida Bouhadiba, rédactrice, bureau K1 ;Mme Aurore Daniel, adjointe chef du bureau K2 ;Mme Soazig Le Ouay, chargée de communication évènementielle ;M. François Leray, chef du service de la communication et des relations extérieures ;Mme Héloïse Mokrani, rédactrice, bureau K2 ;Mme Marie-Pierre Penaud, rédactrice, Mission Mineurs Non Accompagnés ;Mme Typhaine Prévost, directrice de l'EPEI de Bagneux-Malakoff ;Mme Ségolène Savoye de Puineuf, rédactrice, Pôle internationale, bureau K1 ;Mme Marion Testud, rédactrice, bureau K2.