La correspondance de Léo Malet avec un jeune François Guérif publiée

En 1972, un jeune éditeur de vingt-huit ans prend contact avec un écrivain un peu oublié qui en a soixante-trois. L’un est un passionné, à la recherche d’incunables publiés sous pseudonyme, l’autre un sauvage qui, cependant, se pique au jeu, et voit renaître une part oubliée de son œuvre. Au « Cher Monsieur » des premiers échanges succède vite un « Mon vieux Guérif », qui devient une tradition. François Guérif sera l’éditeur de Malet, et leur amitié se poursuivra jusqu’à la mort de l’écrivain.

Mon vieux Guérif, « Correspondance, entretiens et dédicaces de Léo Malet à François Guérif. », sera disponible en librairie à partir du 20 août prochain, annoncent les éditions La Grange Batelière, qui précisent, à cette occasion, une entrée en diffusion-distribution chez Harmonia Mundi Livre.« Depuis 2015, nous livrons chaque année, autour d’un thème singulier, une collection de textes inédits, ou devenus introuvables. Parce qu’il est précieux et pour qu’il reste rare, chaque tirage est limité — et fêté chaque année avec les souscripteurs et les amateurs. En tout cela nous ne poursuivons aucun autre dessein que celui de la subsistance et du partage », indique Arnaud Frossard, éditeur.[À paraître 20/08] Léo Malet - Mon vieux Guérif - La Grange Batelière - 9791097127091 - 24 €