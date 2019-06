La création de L’Association Marocaine des Métiers du Livre pour soutenir la profession

Les membres de AMML

L’AMML a pour but principal, la promotion des filières professionnelles universitaires des Métiers du livre, la valorisation de la formation et de ses lauréats.À l’issue de cette assemblée, le nouveau bureau est en place. Il est composé des membres suivants :M. Salem Kabous : PrésidentMme Nawal Sekkoury : Secrétaire généraleMlle Houda Chkir : Secrétaire générale AdjointeM. Mustapha Adiouane : TrésorierM. Mohamed Erregragui : Trésorier AdjointMme Latifa Zrari : ConseillèreMme Aicha Ibahrine : ConseillèreL’AMML souhaite promouvoir et facilité l’accès aux métiers du livre, mettre en place des groupes de recherche qui étudieraient le livre et ses métiers. Ils veulent organiser des manifestations scientifiques, culturelles et professionnelles au niveau régional et national. Et mettre en place un statut spécial pour les acteurs du métier du livre, tout en collaborant avec organismes gouvernementaux, nationaux, régionaux ou internationaux travaillant dans ces domaines.L’association lance un appel à tous les acteurs du secteur et tous les citoyens à coopérer pour servir le livre et faire progresser les professions connexes.