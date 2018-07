"La Culture à ciel ouvert" : Leclerc en bus, sur la route des vacances

« Promouvoir et diffuser la culture en la rendant vivante », telle est la devise des espaces culturels E.Leclerc. Alors à bord de leur véhicule apprêté pour l’occasion, c’est pour répondre à l’appel des Français qu’ils organisent cette grande tournée de l’été baptisée « La culture à ciel ouvert ».

Car d’après une étude Opodo menée, « 9 Français sur 10 avouent être friands de lecture au soleil ». Seulement peu d’entre eux entreprennent de satisfaire cette envie, d’après une seconde étude datant de la même année par le Ministère de la Culture, 55 % d’entre eux ne vont jamais en médiathèque et trop peu d’entre eux ont le réflexe librairie.

Ni une ni deux, apprenant cela, les Espaces Culturels E.Leclerc ont imaginé « La Culture à ciel ouvert ». Prenant les routes des vacances, les bus apporteront la culture ou elle est attendue par des vacanciers de tous âges pour leur rappeler ou leur faire découvrir qu’une bonne lecture est un ingrédient indispensable pour passer de bien meilleures vacances.



Ce projet ne manquera pas non plus de rappeler le bus du Livre de poche, qui célèbre sa 5e édition cette année et parcourt également toute la France.

Ces espaces culturels éphémères comprenant un espace en plein air investiront le bord de mer pour une journée dans chaque destination. Et une librairie Espace Culturel E. Leclerc sera là pour guider les curieux parmi la large sélection de romans, BD et ouvrages jeunesses. Et si certains mettent plus de temps à choisir, il sera possible de patienter en jouant aux jeux vidéo, en écoutant de la musique ou en complétant un beau coloriage.

Le bus des Espaces Culturels Leclerc fera escale de 10h à 18h le :Vendredi 20 juillet à Cogolin (83)Samedi 21 juillet à La Londe (83)Lundi 23 juillet à La Grande-Motte (34)Mercredi 25 juillet à Narbonne (11)Samedi 28 juillet à Cap-Breton (40)Lundi 30 juillet à Hourtin Port (33)Jeudi 02 août à Fouras-les-Bains (17)Samedi 04 août à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85)Lundi 06 août à Carentec (29)Mardi 07 août à Concarneau (29)Jeudi 09 août à Plérin (22)Samedi 11 août à Donville-les-Bains (50)Lundi 13 août à Bayeux (14)Jeudi 16 août à Tréport (76)Samedi 18 août à Calais (62)