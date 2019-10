La Culture générale pour les nuls : les scientifiques abasourdis par certaines erreurs

De la vulgarisation à la désinformation

Des théories obsolètes

Les livres pour les nuls : fausse bonne idée ?

Pour les nuls, originalement For Dummies, fut d’abord une collection de manuels informatiques pour les utilisateurs peu expérimentés. Publiés aux États-Unis par les éditions IDG Books/Hungry Minds. dès 1991, la collection s’étend ensuite à de nombreuses thématiques afin de proposer des ouvrages de vulgarisation sur un grand éventail de sujets.De la vulgarisation oui, mais quand les informations de ces manuels se trouvent erronées, les spécialistes tombent de leurs chaises. De nombreux scientifiques se sont ainsi soulevés contre La Culture générale pour les nuls — Edition Québec en raison des nombreuses erreurs que comprend l’ouvrage, notamment au sujet du réchauffement climatique et du système solaire.Le premier crime de l’ouvrage est de mettre en opposition les théories du réchauffement climatique et du refroidissement climatique, mettant ainsi en scène un débat qui n’a pas lieu d’être sur la cause et les conséquences des changements climatiques, indique La Presse « C’est complètement farfelu, c’est vraiment écrit par des négationnistes » s’exclame Normand Mousseau, directeur de l’Institut de l’énergie Trottier de Polytechnique Montréal, aux tribunes du quotidien québécois.Négationnistes peut-être pas, mais signés par Florence Braustein, enseignante en Classes Préparatoires et Directrice de la collection Le corps en question à l’Harmattan, François Couture fondateur des éditions de l’Effet pourpre et rédacteur, et par Jean-François Pépin, agrégé d’histoire, enseignant en classes préparatoires aux grandes écoles.« On veut mettre sur un pied d’égalité deux hypothèses qui ne le sont pas » reprend Normand Mousseau, également auteur de Gagner la guerre du climat : douze mythes à déboulonner (Édition Boréal, 2017). « Ce n’est pas un livre de vulgarisation ; c’est un livre de désinformation. »« La communauté scientifique parle d’une seule voix », insiste à son tour Alexis Hannart, chercheur en science du climat à Ouranos. « L’effet dominant de l’activité humaine, c’est le réchauffement » puisque, explique-t-il, « à la différence des gaz à effet de serre qui vont continuer d’augmenter, les particules fines sont déjà en décroissance ».« S’ils ont fait une erreur aussi grossière sur ce sujet, on ne voit pas pourquoi ils n’en feraient pas sur d’autres sujets ». Et cette hypothèse se vérifie à peine quelques pages plus loin...Le quotidien québécois indique aussi que l’ouvrage présente la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter comme le résultat de la fragmentation d’une planète de plus grande taille, soit « une hypothèse qui remonte au début du XXe siècle, peut-être même avant » d’après Robert Lamontagne, coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec. « On sait très bien que ça ne représente pas une planète qui a explosé », mais plutôt « des cailloux qui ne se sont jamais agglutinés » rectifie-t-il.« L’idée n’était pas mauvaise il y a 100 ou 150 ans, mais elle ne tient plus la route maintenant. [...] Même Wikipédia est correct là-dessus ! » Et en effet, « À l’origine, il avait été avancé que la ceinture proviendrait de la fragmentation d’une planète (nommée Phaéton). Cette hypothèse est tombée en désuétude à cause d’un certain nombre de problèmes » peut-on lire sur l’article Ceinture d’astéroïdes « C’est La Culture générale pour les nuls, mais surtout par les nuls » reprend Alexis Hannart. Gilles Gougeon, ancien journaliste de Radio-Canada, mais aussi en charge de l’écriture de la préface de l’ouvrage avait pourtant souligné que les informations étaient « vérifiées par des spécialistes compétents »...La maison d’édition affirme néanmoins qu’elle corrigera les erreurs. « Les paragraphes en question seront revus dès la prochaine réimpression de ce livre, car nous ne saurions contribuer à diffuser le moindre doute à ce propos » indique Marie-Anne Jost-Kotik, directrice éditoriale des Éditions First. « Nous regrettons bien sûr que les relectures et notamment la dernière révision approfondie pour l’édition québécoise de 2017 n’aient pas conduit à modifier ces lignes ».« Compte tenu qu’il paraît chaque année plus de 30 000 nouveaux livres, nous ne pouvons en aucun cas nous porter garants de la véracité du contenu de chacun » affirme à son tour Émilie L. Laguerre, directrice du marketing et des communications de l’entreprise. Rassurant...