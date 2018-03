La culture pèse pour 2,2 % de l'économie française

Le rapport « Le poids économique direct de la culture en 2016 » publié par le ministère de la Culture en janvier dernier établissait le poids économique direct de la culture à 44,5 milliards €, soit 2,2 % de l'économie française. Pour le secteur du livre, spécifiquement, presse et livre représentaient 0,6 % du PIB français en 2003 contre 0,4 % en 2016.





(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

3 secteurs en particulier se détachent : audiovisuel, spectacle vivant et presse représentent plus de la moitié du poids économique de la culture, à 56 %. Pour le livre et l'édition, sa part est de 5,5 % dans l'économie culturelle, et de 0,12 % pour l'ensemble de l'économie française.



Comme l'indique l'infographie ci-dessous, 620.000 personnes travaillent dans le secteur culturel en 2015, dont 39.679 emplois dans l'édition, soit 6 % de l'ensemble. L'ensemble du rapport peut être lu à cette adresse.