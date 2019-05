La douceur de l'écriture manuscrite : envoyez donc une lettre à vos proches

Le 15 mai 2019, en partenariat avec La Poste, la ville de Paris vous donne l'occasion de montrer vos talents d'écrivain. Le temps d’une journée, la capitale française vous permet d'écrire à quelqu’un qui vous est cher depuis votre appartement, une terrasse de café, un bureau de poste ou dans l’un des points d’écritures installés pour l'événement « Paris'écrit ».



Le but de l'événement serait de renouer les habitants de la capitale avec l'écriture manuscrite. Selon le site de la ville de Paris , cette pratique serait en train de perdre sa place « à l'heure du web, des réseaux sociaux et de la fulgurance des échanges ».Plus de 200 lieux seront mis à disposition à tous les écrivains en herbe, dont 80 ateliers d’écriture dans des centres scolaires, centres d’animation, bibliothèques et lieux culturels. Ces ateliers seront gérés et surveillés par des animateurs et des écrivains. Tout le matériel nécessaire, allant des feuilles de papier au stylo, sera fourni sur place.Une fois sur place, il vous sera possible d'écrire une lettre dans la langue de votre choix, à une personne qui vous est chère, où qu’elle se trouve. Une pensée, une blague, une marque d’attention, un souvenir... Toute intention est bonne pour renouer avec le plaisir de la lettre manuscrite et la recherche d'une belle formule.À l’occasion de cette journée, des timbres de collection seront mis en vente au prix de 1,10 € (tarif France) et 1,60 € (tarif International) dans les bureaux de poste sélectionnés pour l'événement. En contrepartie, une carte postale éditée sera offerte à tous les participants des points d’écriture Paris’écrit.