La dynamique des librairies de Nouvelle-Aquitaine

Accompagnés dans le cadre du Contrat de filière livre, ces établissements bénéficient de ce soutien tripartite qui associe la Région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC Nouvelle-Aquitaine et le CNL.L’Agence Livre Cinéma et Audiovisuel (ALCA), détaille dans un billet les différentes mesures d’aides dont les libraires ont pu bénéficier. « Le Contrat de filière vise donc à soutenir la création et la reprise de librairies sur le territoire néo-aquitain, à pérenniser voire développer l’emploi de ces établissements du livre. Mais aussi à accompagner plus largement les professionnels, dans les aménagements, par exemple, de leur structure », rappelle l'ALCA.Ainsi, avec ou sans travaux, les différents exemples de reprises offrent différents cas rencontrés, allant de l’aide à l’embauche, en passant par les achats de logiciels – ou encore un accompagnement facilitant la transition entre l’ancien propriétaire et le repreneur.