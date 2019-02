La dystopie “La Servante écarlate” en roman graphique pour mars

La Servante écarlate est un roman de science-fiction dystopique écrit par Margaret Atwood et publié en 1985. Ce livre est la première dystopie de l'auteure. L'héroïne du roman, rebaptisée Defred, évolue dans un régime totalitaire des États-Unis où le taux de natalité est au plus bas. Les relations hommes/femmes obéissent dorénavant à des règles très strictes.La sortie du roman graphique est prévue pour le 26 mars annonce enfin le groupe PRH. C'est l'artiste canadienne Renee Nault , connue pour ses aquarelles, qui était chargée d'illustrer le livre, apprenait-on en avril 2017. The Handmaid’s Tale n’est toutefois pas la première incursion de Margaret Atwood dans le monde de la bande dessinée et du roman graphique. L'éditeur de comics Dark Horse a rassemblé ses trois volumes d’Ange Catbird et a publié sa nouvelle série de bandes dessinées War Birds l’année dernière.La vidéo annonçant le lancement de la troisième saison de la série adaptée, projetée lors du Super Bowl, a déjà été visionnée plus de 10 millions de fois sur YouTube. Elle a été récompensée par huit Primetime Emmy Awards pour la première saison et trois pour la seconde. De plus, la série a été honorée par les Golden Globe Awards en 2018 pour la meilleure série télévisée dramatique et la meilleure actrice (Elisabeth Moss).Alors que les hommes occupent toutes les positions du pouvoir, les femmes ont été démises de leur statut de citoyennes à part entière. Elles sont catégorisées selon leur fonction : les Épouses, les Martha et les Servantes. Defred fait partie de la dernière catégorie, dédiée à la reproduction.via ICv2,