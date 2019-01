La famille Mitterrand investit le capital de l'éditeur Christian Bourgois

« Dans le cadre du renforcement de son activité, la présidente (des éditions Christian Bourgois), Dominique Bourgois, a décidé de nouer un partenariat stratégique à long terme avec la société d'investissement de la famille Mitterrand », indique la maison d'édition dans son communiqué, sans préciser le montant de la prise de participation du fonds d'investissement.« La priorité de Christian Bourgois éditeur reste absolument à ses auteurs, aux libraires et à ses lecteurs », prend soin de préciser le communiqué co-signé par Dominique Bourgois, président de la maison, et Olivier Mitterrand.Fondées en 1966, les éditions Christian Bourgois sont spécialisées en littérature étrangère et ont dans leur catalogue des titres de J.R.R. Tolkien, Virginia Woolf, Toni Morrison ou encore Peter Handke. La maison, un temps liée au groupe Presses de la Cité, est indépendante depuis 1992.