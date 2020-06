La famille Trump tente à nouveau d’interdire la parution du livre de Mary L. Trump

Après une première tentative avortée d’interdire la parution du livre Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Simon & Schuster), signé par Mary L. Trump, nièce de Donald Trump, Robert S. Trump, le plus jeune frère du président américain a décidé de déposer une nouvelle demande auprès d’une autre cour de l’État de New York. L’objectif reste le même : empêcher sa publication.





À l’approche de la publication de Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man de Mary L. Trump annoncé pour le 28 juin prochain, Robert S. Trump, frère du président américain, semble prêt à tout pour empêcher l’ouvrage de trouver la direction des librairies.



Et pour cause, le livre promet un « portrait complet, incontournable, de Donald Trump et de la famille toxique qui l’a vu naître ».



Robert S. Trump a ainsi essayé une première fois d’interdire la publication de l’ouvrage en déposant une demande auprès d’une cour de l’État de New York. Et de pointer entre autres une clause de confidentialité signée par Mary L. Trump en 2001, instituée par le testament de Fred Trump Sr., mort en 1999.



Cependant, sa requête a été rejetée, apprenait-on dans



Robert S. Trump entend une nouvelle fois bloquer la publication de l’ouvrage en dénonçant les dommages potentiels que causerait la parution d’un tel ouvrage. Et d’évoquer les obligations auxquelles est tenue Mary L. Trump par la signature de cette fameuse clause de confidentialité.

Le premier amendement américain au cœur du débat



Pour la défense, il s’agit d’« une nouvelle tentative sans fondement de la famille Trump d’obtenir une injonction pour bloquer les principaux discours politiques concernant le président ». Et d’affirmer que sa cliente a droit à la protection du Premier amendement « de participer au débat électoral en publiant un livre sur le caractère du président et son aptitude à exercer ses fonctions ».



« Mary Trump a récolté les fruits de l’accord pendant 20 ans et cherche maintenant à le violer en publiant cet ouvrage » a tenu à souligner à son tour, Charles Harder, avocat principal de Robert Trump. « Ce différend privé n’a rien à voir avec le premier amendement. »