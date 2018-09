La fédération des libraires d'Europe et du monde accueille une nouvelle directrice

L'EIBF, ou European and International Booksellers Federation, Fédération européenne et internationale des libraires, organisation qui représente les intérêts de la profession au niveau européen et international, annonce la nomination d'une nouvelle directrice. Françoise Dubruille, engagée depuis 18 ans dans les actions de l'EIBF, cédera prochainement la place à Julie Belgrado.

En avril 2019, après 18 années d'engagement aux côtés et au service de ses collègues d'Europe et du monde, Françoise Dubruille, directrice de l'EIBF, cédera sa place à Julie Belgrado, qui travaille à ses côtés depuis 3 ans.

« L’EIBF représente l’engagement le plus durable et le plus important de ma carrière et j’ai eu l’énorme privilège de travailler au sein d’une communauté de libraires et de représentants d’associations de libraires très engagés. J'ai beaucoup appris d'eux et je me suis fait de nombreux amis pour la vie avec lesquels je resterai en contact, sans aucun doute possible », souligne Françoise Dubruille dans un communiqué.

« Fran » Dubruille a notamment travaillé avec John Mc Namee, président de l'EIBF, sur la question de l'interopérabilité du livre numérique, pour plaider cette cause auprès de l'Union européenne, et mène depuis plusieurs années un travail de défense et de valorisation du métier avec le comité directeur de l'EIBF, formé par Jean-Luc Treutenaere, Fabian Paagman et Kyra Dreher, cette dernière ayant quitté sa fonction il y a quelques mois.

Julie Belgrado, qui travaillé avec Françoise Dubruille sur de nombreux chantiers de la fédération ces derniers mois, prendra le relais au poste de directrice de l'EIBF.

« Bien que nous regrettions la décision de Françoise de quitter l'EIBF, nous avons également le plus grand respect pour ce nouveau chapitre qu'elle souhaite écrire dans l'histoire de sa carrière professionnelle. Elle manquera beaucoup aux libraires d'Europe et du monde, mais nous lui sommes très reconnaissants de partir en laissant derrière elle une organisation rutilante, avec un bel avenir devant elle. Nous sommes impatients de travailler à une transition en douceur avec Julie Belgrado dans les mois à venir », indique Fabian Paagman, coprésident et PDG de Boekhandel Paagman à La Haye.



Enfin, la future nouvelle directrice de l'EIBF, Julie Belgrado, a salué Françoise Dubruille et ajoute : « Prendre la place de Françoise et marcher sur ses traces sera un défi que je suis prête à relever. Je remercie les coprésidents de l'EIBF de leur confiance et Françoise d'avoir cru en moi dès le premier jour. Je ferai de mon mieux pour assurer la continuité de l’EIBF, consacrer mon temps à ses membres et servir les intérêts des libraires. »