La fermeture de France Loisirs, “désastreuse pour les auteurs et les lecteurs”

La situation de France Loisirs préoccupe l'édition, et plus spécifiquement les auteurs, qui profitent plus que les éditeurs des ventes de ce club. Le romancier Édouard Brasey a contacté ActuaLitté, faisant suite aux articles que nous avions consacrés au devenir de l'entreprise. Et son intention est de « réveiller » la chaîne du livre et plus encore.





Le groupe Actissia, France loisirs et Le Grand livre du mois est en recherche de financements pour échapper au naufrage, « qui aurait des conséquences désastreuses pour l’édition française et les auteurs », indique Édoaurd Brasey. Pour tenter d’alerter tout un chacun, il a mis en ligne ce 2 avril une pétition, « pour réveiller les auteurs, éditeurs, libraires, investisseurs et gouvernement ».

Adrian Diaconu, PDG du groupe avait en effet expliqué qu’il se retrouvait dans l’obligation d’initier un Plan de Sauvegarde de l’Emploi en urgence, avec la perspective de 450 licenciements. « C’est une mesure d’urgence nécessaire pour trouver une solution de sortie avec le partenaire identifié », expliquait-il.

L’entreprise est en effet sous le coup d‘une procédure de redressement judiciaire, initiée en décembre 2017. Or, au cours de cette période, l’entrepreneur s’est mis en recherche d’un partenaire qui soit en mesure d’apporter un soutien à l’entreprise.

À ActuaLitté, Adrian Diaconu expliquait d’ailleurs qu’un acteur s’était présenté, avec une capacité technologique pleinement complémentaire de l’infrastructure dont disposait à ce jour Actissia. « C’est une réalité connue que, pour le secteur de l’édition, les banques ou les fonds d’investissement n’accordent que très difficilement un soutien », expliquait-il.

En effet, après avoir tenté une approche avec les éditeurs, mais également avec le gouvernement français, les options se réduisaient. Ces partenaires, identifiés voilà quelques semaines, « œuvrent dans le secteur de l’internet, gestion communautaire et la vente par internet d’œuvres d’art. Ce qui les intéresse, c’est le développement au niveau européen/international, mais également l’approche francophone qu’Actissia a toujours revendiquée ».

Quel sera l’apport de la pétition initiée par Édouard Brasey ? « Cette mobilisation des auteurs, qui permettra peut-être de faire bouger les lignes aussi bien au gouvernement que chez les éditeurs et les investisseurs », explique l’écrivain à ActuaLitté. Et de souhaiter que « dans les jours qui viennent la pétition prenne de l’ampleur, car nous sommes nombreux à ne pas nous résoudre à voir disparaître cet acteur essentiel de la profession. De nombreux auteurs et éditeurs ont déjà apporté leur soutien et ce n’est qu’un début ».

On peut retrouver la pétition à cette adresse, laquelle indique plusieurs moyens de solliciter tant les autorités que les professionnels.

« Si France Loisirs s’arrête, ce seront des milliers d’employés au chômage, des centaines d’auteurs qui ne pourront plus vivre de leur métier, déjà si fragilisé, des millions de lecteurs orphelins qui se détourneront de la lecture, des maisons d’édition qui, faute des droits annexes fournis par les ventes au Club disparaîtront », indique Édouard Brasey dans le texte de sa pétition.

La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi doit encore rendre son verdict sur le PSE d’urgence présenté dans les prochains jours. La réalité est en effet assez simple : « Dans deux mois, si le financement manquant n’est pas trouvé, France Loisirs ferme ses portes pour toujours », note Édouard Brasey.