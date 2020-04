La filière livre en Italie réclame une “intervention ciblée, impérative”

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Crise retentissante pour l'industrie

« J’aimerais pouvoir vous dire : rouvrons tout. Immédiatement. Nous y retournons demain. […] Mais une telle décision serait irresponsable. Cela ferait monter la courbe de la propagation de manière incontrôlable et annihilerait tous les efforts que nous avons déployés jusqu’à présent. Tous ensemble. »Les mots du Premier ministre n’ont rien de rassurant : telle n’est pas leur intention. Devant une Italie qui s’impatiente, les mesures restrictives seront progressivement levées, explique-t-il, sans négliger le besoin, pour les entreprises, de « redémarrer au plus vite ». Dans ce post sur Facebook, il balaye également toute forme de populisme et de démagogie, rappelant les multiples critères qui existent : garantir la distanciation sociale, la surpopulation des heures de pointe, privilégier les moyens de transport alternatifs… Bref, le déconfinement s’amorce, tout aussi lourdement qu’il s’est instauré.La filière livre, exsangue comme en attestent les données communiquées au fil des semaines, vient de se regrouper : éditeurs, bibliothécaires et libraires voient leurs trois associations majeures faire front commun. Toutes trois sont unanimes devant « la crise la plus grave que le livre ait connue depuis l’après-guerre ».Dans un appel au gouvernement, l’AIB (Associazione Italiana Biblioteche), l’AIE (Associazione Italiana Editori) et l’ALI (Associazioni Librai Italiani) réclament des interventions immédiates, nécessaires pour soutenir le secteur. Qu’il s’agisse des librairies, des salariés, des auteurs, des traducteurs, « une crise de liquidité traverse toute la chaîne d’approvisionnement ».Et de poser deux axes : d’abord, un fonds pour les bibliothèques publiques, qui servirait à l’achat massif de livres, tout en apportant un soutien indirect aux librairies. Ensuite, une solution qui se tourne vers les consommateurs – une sorte de Bonus Cultura, qui serait non plus réservé aux jeunes de 18 ans, mais élargi à toute la population.Par la suite, des interventions structurelles deviendront nécessaires, pour garantir la reprise, avec une promotion de la lecture qui bénéficie de ressources « enfin à la hauteur ». Ce qui implique de stabiliser la demande au-delà de la situation d’urgence, prévoir des déductions fiscales pour l’achat de livres, renforcer le réseau de bibliothèques du pays — et plus encore, déployer une communication valorisant le livre Italien à l’étranger.Les trois associations signataires insistent : les librairies ont fermé, nombre d’entre elles le sont encore , et les pertes de mars sont évaluées à 25 millions €. Dans le même temps, les écoles, les universités, « lieux d’échanges culturels par essence », sont également vides. Or, depuis la fin du mois de mars, 64 % des éditeurs ont eu recours au licenciement, ou s’apprêtent à le faire.Le tout avec une industrie qui a supprimé 31 % de ses programmes. « Ce sera un coup porté à la culture italienne, à la diversité de la nation et au pluralisme. Pour cette raison, une intervention ciblée en faveur du livre est impérative. »