“La fille qui devait mourir” : la conclusion de la saga Millenium sort fin août

À Stockholm, un homme est retrouvé mort dans un parc du centre-ville – certains de ses doigts et orteils ont été amputés... Tout semble indiquer qu’il s’agit du décès tragique d’un SDF, mais malgré les caractéristiques singulières de la victime, les autorités n’arrivent pas à l’identifier.Le médecin légiste, Fredrika Nyman, trouve l’affaire suspecte et prend contact avec Mikael Blomkvist. Bien malgré lui, cette histoire commence à intriguer le journaliste. Des témoins auraient entendu à plusieurs reprises le SDF divaguer au sujet de Johannes Forsell, le ministre de la Défense suédois. S’agissait-il seulement des délires d’un individu déséquilibré ou pourrait-il y avoir un véritable lien entre ces deux hommes ?Mikael a besoin de l’aide de Lisbeth Salander. Mais depuis l’enterrement de Holger Palmgren, elle a quitté le pays et reste injoignable. À l’insu de tous, Lisbeth se trouve à Moscou, où elle a l’intention de régler ses comptes avec sa sœur Camilla une bonne fois pour toutes. Sa décision est prise : dorénavant elle sera le chat, pas la souris.La fille qui devait mourir – le grand finale de David Lagercrantz dans la série Millénium – est un cocktail redoutable de scandales politiques, jeux de pouvoir à l’échelle internationale, technologies génétiques, expéditions en Himalaya et incitations à la haine qui polluent l’Internet et qui trouvent leurs origines dans des usines à trolls en Russie.Disponibles également ce 22 août prochain, le livre numérique et la version audio de ce sixième tome.David Lagercrantz, né en 1962, est journaliste et auteur de plusieurs livres. C’est avec Indécence manifeste (Actes Sud, 2016 - trad. Rémi Cassaigne) qu’il affirme véritablement sa notoriété sur la scène littéraire suédoise. Sont également parus chez Actes Sud : Millénium 4, Ce qui ne me tue pas (2015 ; Babel noir n° 180 - trad. Hege Roel-Rousson) et Millénium 5, La fille qui rendait coup pour coup (2017 - trad. Hege Roel-Rousson).[à paraître le 22 août] David Lagercrantz, trad. Esther Sermage – Millénium 6, La fille qui devait mourir – Actes Sud – 9782330125448 – 22,80 €