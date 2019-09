La fille qui devait mourir : Millenium 6, une pensée pour Lisbeth Salander

C’est par la mort tragique d’un homme — retrouvé amputé de certains de ses doigts et orteils — que commence cette aventure. La victime semble être un SDF que les autorités n’arrivent pas à identifier. Le médecin légiste, Fredrika Nyman, trouve l’affaire suspecte et prend contact avec Mikael Blomkvist.Bien malgré lui, cette histoire commence à intriguer le journaliste. Des témoins auraient entendu à plusieurs reprises le sans-abri divaguer au sujet de Johannes Forsell, le ministre de la Défense. S’agissait-il des délires d’un individu déséquilibré, ou pourrait-il y avoir un véritable lien entre les deux hommes ?Blomkvist a besoin de l’aide de Lisbeth Salander. Mais la jeune femme reste injoignable. À l’insu de tous, Lisbeth se trouve à Moscou, où elle est partie régler ses comptes avec sa sœur Camilla. Dorénavant elle sera le chat, pas la souris.David Lagercrantz, né en 1962, est journaliste et auteur de plusieurs livres. C’est avec Indécence manifeste (2016) qu’il affirme sa notoriété sur la scène littéraire suédoise. Sont également parus chez Actes Sud : Millénium 4 (2015) et Millénium 5 (2017).Bernard Gabay a débuté au cinéma et joué dans de nombreux films et téléfilms ainsi que dans une trentaine de pièces de théâtre, avec une prédilection pour les auteurs contemporains. Il est aussi la voix française de Robert Downey Jr, Viggo Mortensen, Daniel Day-Lewis. Il a participé à de nombreuses lectures publiques et prêté sa voix, dans de nombreux livres audio, à des auteurs tels que, Tahar Ben Jelloun, Haruki Murakami, Philip K. Dick...En partenariat avec Actes Sud, ActuaLitté vous propose de découvrir l’extrait lu de cet ouvrage :David Lagercrantz Lu par Bernard Gabay, trad. Esther Sermage– Millénium 6 – Actes Sud – audiolivre 9782330126445 – 25 € | grand format 9782330125448 – 23 €