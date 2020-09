La Fnac doublera ses effectifs en Suisse

EDITION : FNAC et BSF invitent à donner

ses livres à partir du 18 septembre

Crédit photo : Vladimix CC BY-SA 2.0

La Fnac compte pour l’instant 9 boutiques dans le pays, mais un accord avec Manor changerait la donne. Ce contrat permettrait au géant français de proposer ses produits au sein d’espace dédié dans les enseignes de l’entreprise suisse.Ces espaces, intitulés Shop in Shop, nécessitent de recruter du personnel, d’autant que Manor a récemment supprimé 476 postes dans le cadre d’une restructuration. 350 employés seront donc engagés par la FNAC d’ici à 2021.Comme le précise Swissinfo.ch L’entreprise ne proposera cependant pas directement ses produits dans tous les magasins suisses. La mise en place des Shop in Shop devrait se faire progressivement, pour l’instant seules quatre établissements de Manor sont concernées : dans les cantons de Vaud, Genève, Berne et du Valais.Le projet devrait être mis en place au printemps prochain.