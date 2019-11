La foire aux vanités, d'après le roman de Thackeray, en décembre sur Arte

Dans un monde dominé par la vanité, personne n'est plus déterminé à accéder au sommet de la pyramide que la jeune Becky Sharp (Olivia Cooke). Douée d’un charme et d’une intelligence tout aussi redoutables, l’audacieuse parviendra à s’affranchir de sa condition jusqu’à accéder à la cour du roi George IV.L’héroïne du roman-fleuve de William Makepeace Thackeray paru en 1848, qui dépeint avec un humour féroce une société où tous les coups sont permis, renaît ici sous les traits de l’actrice Olivia Cooke entourée d’un casting de choix avec notamment Johnny Flynn (qui incarnera prochainement Bowie dans Stardust), Sian Clifford (Fleabag), Anthony Head (Buffy contre les vampires) et même l’ancien Monty Python Michael Palin.Cette adaptation résolument moderne, qui reconstitue avec la même méticulosité les appartements cossus et le champ de bataille de Waterloo, jette une lumière vive sur ce classique intemporel de la littérature anglaise et sur ses cruelles résonances avec notre époque.La série sera diffusée les jeudis 12 et 19 décembre 2019 à 20h55, puis sera disponible sur arte.tv du 12 décembre 2019 au 18 janvier 2020.