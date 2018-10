La Fondation Orange engagée pour les publics éloignés de la lecture

La Fondation Orange lance un appel à projets dans le cadre de son action de mécénat culturel. Cette fois, il s’agit de favoriser les engagements auprès des publics éloignés de la lecture. Elle offre de prendre en charge jusqu’à la moitié des besoins financiers pour soutenir les projets retenus.



Paul Keller, CC BY 2.0





Forte d’un engagement autour de son prix littéraire ou de la communauté de lecteurs autour de son réseau Lecteurs.com, la Fondation Orange a la volonté de toucher tous les publics. Et principalement ceux qui sont les plus éloignés de la lecture et de la littérature en proposant de financer des actions de sensibilisation à la lecture organisées par des salons ou des festivals.

La Fondation Orange souhaite soutenir pour la première fois des projets d’actions pédagogiques et culturelles autour de la lecture, menés par des salons ou des festivals littéraires existants sur le territoire français depuis plus de 3 ans, à destination des publics éloignés de la lecture ou de la littérature pour des raisons économiques, sociales, géographiques.

L’appel à projets prévoit de soutenir :



des actions de sensibilisation à la lecture et à la littérature pour toucher le public éloigné et susciter des envies de lectures : rencontres, lectures, médiation, événements, outils numériques participant à une diffusion plus large et plus interactive de la lecture, etc.

des actions culturelles autour de la lecture et de la littérature en proposant différentes voies d'accès aux livres, à la lecture, aux mots : ateliers, rencontres, création, échanges…

Les principaux critères de sélection



Projet proposé dans le cadre d’un salon ou festival littéraire se tenant de manière régulière et sur plusieurs jours, par les organisateurs de l’événement.

Projet s’adressant spécifiquement à un public éloigné de la lecture ou de la littérature pour des raisons économiques, sociales, géographiques (personnes handicapées, hospitalisées, détenues en milieu carcéral, personnes en situation d’exclusion sociale ou géographique, jeunes en insertion).

Projet ayant lieu pendant la durée du festival (ou du salon) et/ou tout au long de l’année.

Projet s’inscrivant dans la durée et non événementiel.

Qualité de l’action menée et projet adapté au public visé.

Projet mené de façon collective.

Ancrage territorial du projet.

Projet se déroulant en France et en 2019.

Le montant de la demande de soutien doit être inférieur à 50 % du budget global du projet.

Le comité de sélection, composé de membres de la Fondation Orange et de personnalités du milieu littéraire, se déroulera début décembre 2018 et sélectionnera des projets qui débuteront ou se dérouleront en 2019.

Les dossiers sont à déposer en ligne jusqu’au 5 novembre 2018 minuit, à cette adresse.