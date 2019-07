La footballeuse Megan Rapinoe va publier deux livres

Megan Rapinoe, à droite sur la photo (Jamie Smed, CC BY 2.0)

Un contrat pour non pas un, mais deux livres : la maison d'édition Penguin Press, qui fait partie du groupe Penguin Random House, a employé les grands moyens et annonce les parutions de deux titres signés par la capitaine de l'équipe américaine de football.Le premier sera une autobiographie, qui, assure le groupe, ne sera pas limitée au sport. Bien entendu, sa carrière footballistique sera néanmoins au premier plan, en toute logique. Des sujets plus larges seront évoqués, notamment sociétaux, à l'image des discours et engagements de la sportive durant le mondial : l'égalité des droits, et notamment des salaires, entre les femmes et les hommes, mais aussi la défense des communautés LGBTQ+ feront partie des thèmes.« J'espère que ce livre pourra aider les lecteurs à prendre conscience de ce qu'ils peuvent accomplir, qui ensuite pourront transmettre ce sentiment à d'autres personnes dans leur entourage », a expliqué Megan Rapinoe au New York Times Ce livre devrait paraitre à l'automne 2020.L'autre titre de Rapinoe sera publié par Penguin Young Readers et s'adresse aux enfants de 8 à 12, avec à peu près le même objectif, faire naitre des vocations et inspirer les uns et les autres.