La forêt de Winnie l'Ourson touchée par un important incendie

20 hectares ravagés par les flammes

Des pertes animales et végétales

Six équipes de pompiers ont dû être envoyées sur les lieux afin de maîtriser la catastrophe. Au cours de la soirée, leur nombre aurait été réduit à quatre, selon le porte-parole des services ayant géré l'incendie. Celui-ci se serait propagé sur une superficie de 20 hectares, ravageant ainsi les ajoncs et les sous-bois dans la région de Kingstanding.Selon Andrew Gausden, du service d'incendie, le feu aurait détruit une vallée près de Duddleswell, un village du district de Wealden, dans l’East Sussex. « Il est inhabituel d'avoir un feu de cette taille la nuit. Mais il semble avoir été maîtrisé avant que les gens ne remarquent l'incendie », a-t-il précisé.D'après les équipes, le sous-bois était anormalement sec dans malgré les pluies récentes. Le feu a ainsi pu se propager rapidement. A priori, le feu n'aurait pas été déclenché délibérément.Pour le moment, aucune perte humaine n'est à déplorer. On ne peut pas en dire autant du côté des amis de Winnie l'Ourson. En effet, d'après Chris Sutton, un garde forestier, les oiseaux qui avaient décidé de s'installer près du sol ont vu pour la plupart leurs œufs et leurs nids brûlés et détruits.« Les reptiles comme les vipères péliades et les lézards n'auraient pas pu se déplacer assez rapidement. Les gros animaux comme les renards et les cerfs ont pu [quant à eux] quitter la région assez rapidement », a-t-il ajouté.Le garde forestier a tout de même gardé un certain optimisme. Il a assuré à la BBC que d'ici quatre semaines, l'herbe poussera de nouveau et que dans six mois, il n'y aurait plus aucune trace de l'incendie. Les animaux et les insectes des environs, comme dans leur habitude, devraient repeupler la zone touchée.Pour rappel, la forêt d'Ashdown est le lieu qui a inspiré l'auteur Alan Alexander Milne pour la création du célèbre Winnie l'Ourson dans les années 1920. Il vivait à l'époque près de Hartfield, à seulement 10 km de la forêt.Les aventures de Winnie l'Ourson ont notamment été traduites en France par Natacha Godeau, Sophie Koechlin et Jacques Papy. Les livres sont disponibles aux éditions Hachette Jeunesse et Gallimard Jeunesse.