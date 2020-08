La forêt favorite de Roald Dahl menacée de destruction

Plan des lieux partagé par les opposants au projet (via Squat



Photographie : Jones Hill Wood (djim, CC BY 2.0)

Un petit morceau de nature sauvage et d'histoire littéraire risque de disparaitre. Pour les besoins de la construction d'une ligne de train à grande vitesse, la HS2, un peu moins d'un hectare de la forêt de Jones Hill doit être transféré à un autre endroit. Une opération de déplacement qui met à risque l'équilibre de la forêt et sa biodiversité, dénoncent les opposants, tandis que la partie déplacée n'est pas assurée de perdurer.« Un peu plus de la moitié d'un hectare d'une forêt peut sembler peu, mais chaque centimètre de terrain, dans une forêt ancienne, est précieux. Les forêts anciennes sont irremplaçables, et ne couvrent que 2,4 % des terres au Royaume-Uni : elles constituent un lieu de vie indispensable pour une myriade d'espèces vivantes », souligne Luci Ryan, chargée des mobilisations pour The Woodland Trust, organisation de défense des terrains boisés.Située dans le comté de Buckinghamshire, au sud-est de l'Angleterre, la forêt de Jones Hill s'étend sur 1,8 hectare, que parcourait régulièrement Roald Dahl. L'auteur y aurait puisé l'inspiration et l'imagerie pour son livre Fantastic Mr Fox (1970), publié en français sous le titre Fantastique Maître Renard, dans une traduction de Marie-Raymond Farré pour Gallimard en 1977.Le combat pour sauver le site a déjà commencé : en mars dernier, des opposants au projet de ligne pour un train à grande vitesse avaient installé un campement à proximité de la forêt, pour rester au plus près du chantier et s'y opposer rapidement, en cas de besoin. Deux fermes familiales sont aussi menacées de disparition, après expulsion des habitants, dénoncent encore les opposants.via The Bucks Herald