La Grande librairie aborde le “pouvoir d’évasion de la littérature”, par Skype

Rendez-vous mercredi 22 avril à 20 h 50 sur @France5tv pour un nouveau chapitre de la Grande Librairie. Un numéro inédit qui, confinement oblige, se déroulera loin du plateau habituel de l'émission.









Lundi soir sur son compte twitter, la grande libraire annonçait le lancement d’une édition inédite : spécial confinement. Au programme : « Le pouvoir d’évasion de la littérature ». François Busnel échangera avec ses invités par Skype autour de quelques grandes questions.



La @GrandeLibrairie est de retour pour un chapitre inédit mais, confinement oblige, loin du plateau habituel.

On vous donne donc rendez-vous mercredi 22 avril à 20h50 sur @France5tv

Ci-dessous un petit thread pour vous détailler le programme de l'émission:

Toute pandémie apporte-t-elle un changement de civilisation ? Comment la littérature peut elle nous aider dans à cette épreuve ? Un hommage à Luis Sepulveda, disparu ce 16 avril, est également prévu.



Yann Queffelec auteur du Dictionnaire amoureux illustré de la Mer (Plon/Gründ) sera présent toute la soirée. On retrouvera également Kamel Daoud pour discuter de la La peste d’Albert Camus (Gallimard) ainsi que les historiens Michelle Perrot (Histoire de chambres - Seuil) et George Vigarello (Histoire des émotions et Le propre et le sale - seuil).



Enfin, dans le cadre du concours « Si on lisait... à voix haute » on pourra retrouver l’actrice et réalisatrice Zabou Breitman, qui prodiguera ses conseils pour bien lire à voix haute.