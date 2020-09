La Grande Librairie : apprendre à dire le monde

L’autre, et son territoire, son lieu de vie, sa culture. Une nouvelle fois,

La Grande Librairie de François Busnel

propose de partir à la découverte du monde, à travers les mots des autres. Une émission qui veut aider à « dire le monde », avec la complicité de cinq écrivains.





À l’heure où il devient si difficile de voyager, il est bon d’écouter le monde et ce que les écrivains nous en rapportent. Cette semaine dans La Grande Librairie, Alain Mabanckou nous livre son autobiographie américaine dans Rumeurs d’Amérique (Plon). Il sera entouré de Faïza Guène ( La Discrétion , Plon) et Nega Djavadi ( Arène , Liana Levi) dont les romans abordent la question de l’immigration et de l’intégration.À leurs côtés, le linguiste Jean Pruvost nous racontera l’histoire des mots de la langue française ( La story de la langue française , Tallandier).Et nous partirons enfin à la rencontre de David Joy dans les montagnes Apalaches ( Ce lien entre nous , Sonatine, trad. Fabrice Pointeau).Rendez-vous le 23 septembre, à 20 h 50, sur France 5.