La Grande Librairie consacre une émission spéciale à Notre-Dame de Paris

À l'intérieur de Notre-Dame de Paris (Atibordee Kongprepan, CC BY-ND 2.0)

Ce mercredi 17 avril, François Busnel devait recevoir Boris Cyrulnik (La nuit j’écrirai des soleils, Odile Jacob), Mary Dorsan (Rencontrer Darius, POL) et Pascal Picq (L’intelligence artificielle et les chimpanzés du futur, Odile Jacob), mais la programmation aura été chamboulée après les événements de cette nuit du 15 avril 2019.La cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée par les flammes, n'est plus que l'ombre d'elle-même : plusieurs années de rénovation et de reconstruction s'ouvrent pour le bâtiment.Sur Facebook, La Grande Librairie annonce : « Nous préparons donc pour demain, une émission spéciale consacrée à Notre-Dame de Paris. »Bien sûr, il y a le Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, mais des dizaines d'autres auteurs, de nationalités et d'horizons divers, ont été inspiré par ce chef d'oeuvre de l'architecture gothique...