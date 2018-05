La Grande librairie consacre une émission spéciale à Philip Roth

Le géant de la littérature américaine, Philip Roth, est mort mardi à l’âge de 85 ans. La grande librairie lui rend hommage demain soir dans le cadre d’une émission spéciale composée d'un documentaire exceptionnel suivi d'un plateau en présence notamment d'Alain Finkielkraut et de Josée Kamoun, la traductrice de l’écrivain.







Philip Roth a annoncé en 2012 qu’il arrêtait d’écrire. Il a également décidé de ne plus répondre à aucune interview. Il a accordé son dernier entretien à François Busnel, qui l’avait rencontré à plusieurs reprises ces dernières années.



Il en résulte un documentaire événement, « Philip Roth, biographie d’une œuvre » : ce sont les toutes dernières images filmées de Philip Roth, chez lui à New York et dans sa maison du Connecticut.



Dans ce film, Philip Roth revient pour la première fois sur les raisons pour lesquelles il a arrêté d’écrire et commente ses plus grands livres, de Goodbye Columbus à Nemesis, son dernier roman achevé en 2010, en passant par Pastorale Américaine, Opération Shylock ou La Tache. Il raconte, également, son histoire de l’Amérique.



Une sélection de textes de Philip Roth est lue par Bernard Giraudeau et Eric Elmosnino. Philip Roth, biographie d'une oeuvre, un documentaire de François Busnel et Adrien Soland (durée 52’). Rendez-vous ce 24 mai à 20 h 50.